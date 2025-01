Eccoci a “CasaCUS” con Andrea Matta 

Oggi alle 15 andrà in onda la quattordicesima (e prima del 2025) puntata della nuova stagione di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, LIVE in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L’Unione Sarda. In studio: In studio: il segretario generale del CUS Cagliari, Ivan Scioni, per parlare dei progetti per il nuovo anno, i segreti dell'organizzazione del nostro centro sportivo e Matteo Cogoni, responsabile del camp Estate al CUS e dei progetti dedicati ai più piccoli per raccontarci le attività del Multisport. Conduce Andrea Matta.