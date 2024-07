Ecco Zortea e Piccoli la Roma tenta Prati 

Due innesti per il Cagliari: a tarda sera il club di Giulini ha chiuso con l’Atalanta per Zortea (definitivo a 5 milioni, quadriennale al giocatore) e Piccoli (prestito a un milione con diritto di riscatto a 12). Non basta. Questione di ore e, dopo Davide Nicola e il suo staff, la società rossoblù annuncerà anche un altro acquisto di peso. Tutto pronto, infatti, per accogliere Sebastiano Luperto, difensore centrale classe '96, anche lui come il tecnico in arrivo dall'Empoli. Il giocatore, che ha già svolto le visite mediche, verrà annunciato oggi e si legherà al Cagliari con un contratto fino al 2028. Probabile il suo sbarco in ritiro già in giornata per unirsi ai nuovi compagni e iniziare subito la preparazione.

Grandi manovre

Ma il ds Bonato ha intenzione di portare a Nicola il prima possibile altri rinforzi, a partire dall'attacco. Con la Feralpisalò va avanti la trattativa per l'esterno offensivo Mattia Felici, anche se il presidente del club lombardo Pasini, al momento, ritiene troppo bassa l'offerta di un milione per il giocatore. Dopo l'addio a Simone Aresti e con Boris Radunovic in uscita (sempre vivo l'interesse di Salernitana e Bari), si cerca un vice per Simone Scuffet e tra i papabili spunta anche Alessandro Confente, classe '98, lo scorso anno al Vicenza.

Uscite

Il Cagliari prova a blindare i suoi gioiellini, come Luvumbo, Sulemana e Prati, anche se su quest'ultimo resta vivo l'interesse della Roma con lo sponsor di De Rossi, suo allenatore alla Spal. Si aspetta poi l'offerta giusta per Marin (piace al Paok) e Hatzidiakos (nel mirino del Panathinaikos). Rientrato dal prestito alla Ternana, infine, si cercherà una sistemazione per Pereiro, che è legato al Cagliari da un ultimo anno di (ricco) contratto. (al.m.)

