Ecco Una banda per amico «Suoniamo nelle case dei malati in gravi difficoltà» 

Un’idea già percorsa nel mondo della musica e della letteratura: lasciare i palcoscenici ed esibirsi nelle case dei fedeli estimatori. Solo che questa volta la formula fa un balzo avanti e oltre agli abiti della cultura indossa quelli della solidarietà. Così la Banda musicale Ennio Porrino di San Giovanni Suergiu ieri a Sant’Antioco ha iniziato il percorso di concerti a domicilio (in questo caso nella sede dell’associazione della Terza Età) dedicati a chi per gravi problemi di salute – soprattutto malati di Sla - non può, o ha grandi difficoltà, a frequentare i luoghi tradizionali dello spettacolo.

I protagonisti

Il progetto si chiama “Una banda per amico” e proseguirà con sei concerti nelle abitazioni private del comune di Carbonia, San Giovanni Suergiu e Portoscuso per poi terminare con un concerto nella sede dell’associazione Le rondini di Carbonia sabato 29 giugno.

«Volevamo uscire dagli stereotipi che vedono la banda esibirsi esclusivamente in processioni religiose o concerti», spiega il presidente dell’associazione bandistica, Enea Cocco. «Il tutto donando alle persone in difficoltà un momento di sollievo», aggiunge il direttore artistico e maestro della banda, Giuliano Cocco. «Allo stesso tempo intendiamo incuriosire anche i giovani presenti nelle abitazioni vista la grave carenza di nuovi bandisti che potrebbe portare alla chiusura delle bande musicali». Ideatore dell’iniziativa Claudio Moica, carabiniere in pensione, volto noto del mondo culturale isolano: poeta, scrittore, editore ed anima insieme a Maura Porru della kermesse letteraria LiberEvento.

Claudio Moica, come è nata l’idea di portare a casa dei malati di Sla (e non solo) la banda musicale? Che cosa l’ha ispirata?

«Nel Sulcis Iglesiente ci sono percentuali preoccupanti di persone con patologie gravi come la Sla che non possono più condurre una vita che si possa chiamare tale. Lo stesso dicasi per le persone anziane per lo più rimaste da sole. Da qui nasce l’idea di voler portare la Banda a domicilio e fare trascorrere ai nostri nuovi amici un momento di spensieratezza. Lo spirito della banda è proprio quello di voler coinvolgere le persone non solo nelle piazze ma anche in momenti più intimi. Un piccolo segno di presenza in una società diventata a tratti assai egoista».

Non tutti hanno case grandi per accogliere così tanti musicisti. Che soluzioni avete pensato?

«Per i nostri concerti a domicilio sono stati formati dei piccoli gruppi di musicisti e in base alle dimensioni dei locali potranno esibirsi dei trii, dei quartetti e così via».

Come avete scelto le case ospiti? E ci sarà in futuro la possibilità di fare richiesta per avere la banda a domicilio? e come?

«Per questa prima edizione le famiglie che ospitano i musicisti della Ennio Porrino sono state scelte in base alle conoscenze personali e anche attraverso l’ausilio delle associazioni che hanno sposato il nostro progetto. Per le prossime edizioni ci sarà la possibilità di avere la banda a domicilio visitando il sito web oppure rivolgendosi direttamente nella sede della banda».

RIPRODUZIONE RISERVATA