Ecco un altro nido di tartaruga,  è il terzo in due settimane 

Le spiagge di quarzo forse non sono ideali ma anche in questa zona del Sinis ieri mattina è stato scoperto un nuovo nido di Caretta Caretta: si tratta del terzo nello stesso litorale durante la stagione estiva.

Questa volta l'esemplare ha lasciato le tracce a S'archeddu e sa Canna. È stata una biologa ad accorgersi del passaggio della tartaruga mentre camminava a pochi metri dalla riva. «Ha seguito le sue tracce, il caratteristico segno del passaggio in emersione e in rientro in mare - spiega Elisa Mocci, coordinatrice della Rete regionale per la conservazione della fauna marina - Ora nel Sinis siamo a quota tre nidi, un evento curioso».

Il nido è stato scoperto in un punto inaspettato, su una duna difficile da scavare. Ora la domanda è una: sarà la stessa tartaruga che ha deposto il nido prima a Maimoni il 16 luglio e poi a Sa Mesa Longa una settimana dopo? La risposta potrà arrivare solo dopo la prima schiusa che dovrebbe avvenire a settembre, dopo circa 50 giorni dalla prima deposizione: la tempistica dipende dalle temperature, dai venti e dal calore della spiaggia.

Sul posto ieri sono arrivati i biologi del Cnr avvisati dalla biologa. La zona, come da protocollo, è stata delimitata e interdetta al transito. In tutta la Sardegna si tratta del sesto nido. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA