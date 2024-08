Ecco “Twisters”  L’intrattenimento genera adrenalina  

Chi ha amato l’eccesso e l’adrenalina del classico d’azione “Twister” troverà in “Twisters” una certa familiarità, in compagnia di uno spericolato Glen Powell pronto a riportare in vita il franchise ereditando il lascito del mai troppo compianto Bill Paxton.

In Oklahoma, la dottoressa Kate Cooper sviluppa un metodo capace di neutralizzare la forza distruttiva delle trombe d’aria. Dopo un fallimento costato la vita a tre suoi colleghi, la meteorologa si trasferisce a New York per dimenticare il tragico incidente. Passano cinque anni prima che un suo collaboratore la convinca ad intervenire contro l’avanzata dei cicloni che minacciano la sicurezza nel Midwest. A farle concorrenza c’è l’egocentrico Tyler Owens, in cerca dei tornado più impressionati per trarne notorietà e profitto. La divergenza d’intenti creerà tra i due non poche complicazioni; ma Tyler, dietro al suo interesse, sembra nascondere un lato imprevedibile. Puntando sull’intrattenimento nudo e crudo, a primeggiare è ancora una volta la spettacolarità degli effetti visivi. Sia nelle fasi tipiche del cinema d’avventura che in quelle più vicine al disaster movie, i cataclismi generano nello spettatore un giusto mix di eccitazione e sgomento.

