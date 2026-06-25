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Nuraminis.
26 giugno 2026 alle 01:23

Ecco tutti gli uomini di Stefano Anni  

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Stefano Anni ha presentato ufficialmente la nuova Giunta di Nuraminis contestualmente alla proclamazione degli eletti e alla surroga di Mariassunta Pisano, prima cittadina dal 2010 al 2015, eletta nel gruppo di minoranza “Il Cambiamento possibile” ma dimissionaria.

Al suo posto (dopo la rinuncia di Fausto Fadda, primo dei non eletti) è subentrata Elisa Casula, che siederà nelle file della minoranza composta da Federica Pinna, candidata a sindaca con la lista “Il Cambiamento possidente”, Salvatore Pillosu e Anna Maria Simbula. Il gruppo di maggioranza “Insieme Nuraminis e Villagreca” è composto da Barbara Asuni, Giorgio e Paolo Cappai, Alessio Cherchi, Carmelo Medda, Dionigi Mocci, Michele Piga e Marco Spanu. La nuova Giunta comunale: Paolo Cappai (vicesindaco e assessore allo Sport, Ambiente e Innovazione tecnologica), Giorgio Cappai (deleghe ai Lavori pubblici, Edilizia privata e Decoro urbano), Barbara Asuni (Politiche sociali) e Michele Piga (Cultura, Pubblica istruzione e Spettacolo).

Dopo la nomina della commissione elettorale la seduta si è chiusa con il voto sulla variazione del bilancio di previsione e sulla comunicazione al Consiglio riguardo il prelevamento dal fondo di riserva e di cassa disposto dalla Giunta comunale.

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