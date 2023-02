Ecco “The Son”,  un nuovo capitolo della triologia di Florian Zeller Con Laura Dern 

Dopo lo straordinario successo di “The Father” - che ha insignito Anthony Hopkins del suo secondo Oscar come miglior attore protagonista - il regista e drammaturgo francese Florian Zeller continua l’opera di riadattamento cinematografico delle suoi scritti con “The Son”, secondo capitolo di una trilogia incentrata sugli intricati meccanismi delle situazioni familiari. Il film ha nel ruolo di protagonista Hugh Jackman e può vantare alcune partecipazioni non di poco conto come quella di Laura Dern e Vanessa Kirby.

Peter, professionista di successo, sta per accettare un importante incarico lavorativo e trascorre la sua vita, anni dopo il divorzio, insieme alla compagna e al suo nuovo figlio. Qualcosa tuttavia cambia bruscamente dopo la visita inaspettata della sua ex moglie preoccupata per il comportamento insolito di Nicholas, il loro figlio adolescente che pare sempre più fragile e isolato. Il padre decide così di parlargli e di vivere insieme a lui, ma per quanto tenti di stargli vicino per aiutarlo a uscire dal tunnel depressivo non vedrà nel ragazzo alcun segno di miglioramento, e ciò – al contrario – porterà a complicate instabilità nei rapporti.

Il film funziona soprattutto nel chiarire le sottili conflittualità relazionali ed emotive tra i personaggi, ciò grazie ad una regia elegante e strettamente funzionale al racconto che enfatizza la forza della scrittura. Ne emerge un’indagine sulle criticità umane che non lascia indifferenti, per il portato delle argomentazioni e in particolare per l’empatia che risveglia nei confronti delle proprie private esperienze. (g. s.)