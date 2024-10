Ecco “The magic show”: le meraviglie del musical  in compagnia del Mosaico 

Gli anni trascorsi non sono pochi, eppure la dedizione è la stessa. E se anche le persone sono cambiate nel frattempo, l’idea di essere al servizio della comunità unisce tutti: i fondatori e chi, anno dopo anno, si è unito alla carovana. “The magic show”, in scena domani e martedì a Cagliari al Teatro Massimo, alle 20.30, è l’ultima di una lunga serie di proposte culturali che la compagnia teatrale il Mosaico rivolge alla città da circa quarant’anni. Due repliche, in vista del lungo fine settimana di Ognissanti, per un musical che ha debuttato con successo a giugno. E che segna la ripresa delle attività a cui la pandemia da Covid aveva imposto una pausa.

Ispirazione

Si ricomincia, dunque, e non a caso l’associazione cagliaritana, affiliata ai Cinecircoli giovanili socioculturali dei Salesiani, che operano nel settore del cinema, del teatro e dei media, lo fa con uno spettacolo che celebra il gruppo e la voglia di stare insieme. Ispirato a “The Greatest Showman” di Michael Grace del 2017, un film pluripremiato che racconta le vicende del pioniere degli spettacoli circensi, anche “The magic show” è la rivisitazione della storia di Phineas Barnum, fondatore del “Barnum & Bailey Circus”. Il musical, però, più che le acrobazie e i saltimbanchi, celebra la magia dell’inclusione, perché a fare “il più grande spettacolo del mondo”, come Barnum aveva battezzato il suo varietà, all’inizio erano persone singolari: donne con la barba, nani, o individui alti uno sproposito.

Messaggio

«È il messaggio educativo che ci sta dentro», chiosa Cristian Tanas, del consiglio direttivo del Mosaico, “ciò che interessa la nostra compagnia». Coerentemente con le finalità che persegue fin dagli anni ottanta, quando è stata fondata, ovvero l’educazione e la formazione dei più giovani. Nel musical sono coinvolti in tutti i ruoli. A realizzarlo, «in totale gratuità», sono quasi cento volontari, di varie età, tra attori, cantanti, corpo di ballo, musicisti, staff e tecnici.

Talenti

Eseguito interamente dal vivo, lo spettacolo valorizza i talenti di ciascuno. Fin da “Forza venite gente”, del 1987, la prima delle 13 produzioni dell’associazione, che, potendo contare su un proprio corpo di ballo, un coro polifonico e un’orchestra, ha portato in scena: “Aggiungi un posto a tavola” (1988), “Accendiamo la lampada” (1990), “Grease” (1994), “Saranno Famosi” (1998), “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat” (2000), “Celebration” (2003), “Il Re Leone” (2008), “Mamma Mia!” (2010), “Sister Act” (2015), “We Are” (2018) e, infine, “La nostra Annie” (2020). Nata da “una felice intuizione” di un gruppo di ragazzi cresciuti nell'ambito dell'Oratorio Salesiano “San Paolo” di Cagliari, per iniziativa di Don Francesco Loi, scomparso nel 1992, l’associazione si è costituita nel 1989. In seguito, rammenta Tanas, «il nucleo originario si è col tempo arricchito di contributi artistici e professionali, non più solo provenienti dall'ambiente salesiano, ma anche da aree culturali eterogenee».

Composta da oltre novanta iscritti, secondo Tanas, «per prima ha introdotto in Sardegna questo genere di spettacolo, rendendo accessibili anche al pubblico cagliaritano alcuni tra i musical più celebri, che vantano allestimenti nei più famosi teatri di Londra e Broadway». Negli anni, i proventi degli spettacoli sono serviti a finanziare i progetti di solidarietà delle Opere Salesiane. «Al netto delle spese», precisa Tanas, il ricavato viene devoluto in beneficenza, specialmente a sostegno di progetti concreti nelle realtà povere del mondo.

