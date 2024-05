Ecco “Tg Inchiesta” 

Sardegna crocevia delle armi, tra gli Stati Uniti, la Germania e il Medio Oriente: è il tema della puntata di oggi del “Tg Inchiesta” a cura di Mauro Pili, caporedattore de L’Unione Sarda.

Un viaggio di 7.900 km di una nave del regime dell’Arabia Saudita per raggiungere l’approdo sardo dalla più grande base militare-arsenale americana. Il racconto, il dietro le quinte, di un traffico d’armi tra i più ingenti mai fatti nel territorio sardo con il porto canale di Cagliari trasformato in un vero e proprio scalo di guerra, con due giorni interi dedicati a riempire la nave con le micidiali bombe Mk prodotte a Domusnovas. Un via vai di container scortati da vigilantes armati. I video e le immagini di questo trasbordo che doveva restare segreto.Oggi alle 15 dopo il Tg di Videolina.