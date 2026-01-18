Ecco Striscia settimanale, satira, varietà e 6 veline  

Le veline triplicano e da 2 passano a 6. C’è una band che suona dal vivo secondo la tradizione del varietà tv. Ospiti in studio e pure un’inviata speciale, come Maria De Filippi. Da giovedì prossimo debutta in prima serata su Canale 5 “Striscia la notizia - La voce della presenza”. In onda quindi dopo “La ruota della fortuna”, che da questa stagione ha preso il posto nell’access time del tg satirico, in calo di ascolti dopo circa 35 anni.

«Ho una prima serata e mi sono dovuto anche sentire dire oh poverino! - ha ironizzato subito il patron del programma Antonio Ricci -. Ci hanno rivolto l'accusa infamante di essere un programma vecchio, invece restiamo la trasmissione più giovane della tv, e diventare settimanale non è assolutamente un intoppo della mia carriera, anzi sperimentiamo qualcosa di nuovo: solo dei pazzi potevano pensare che Mediaset avrebbe rinunciato al brand Striscia».

Cinque le puntate per un programma che si concluderà attorno alla mezzanotte. Confermati Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che all'incontro con i giornalisti nello studio allargato di Mediaset si sono fermati il tempo di un paio di battute, per poi correre a registrare il promo da Gerry Scotti. «Vuoi dare un pugno a qualcuno?», ha domandato a Iacchetti scherzando Ricci, che poi ci ha tenuto a rivolgere i suoi complimenti al conduttore del gioco a premi. La novità assoluta del programma è la band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli. Mentre eccezionalmente nella prima puntata, Maria De Filippi, affiancata da Tina Cipollari e Giovannino, si cimenterà nell’inedita veste di inviata.

