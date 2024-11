Ecco S’Ortu Mannu 

Nella nuova puntata di “Filindeu”, in onda oggi alle 21, il nostro cuoco per caso Gianluca Medas esplora le radici profonde di Villamassargia, dove le olive di S’Ortu Mannu, recentemente dichiarato parco naturale dal Ministero, diventano le protagoniste di due ricette uniche e ricche di storia: s’oria de S’Ortu Mannu pistada e pani cun oria de biddamastraxia. Questi due piatti, realizzati con maestria dalle signore Annamaria e Tecla, rappresentano il sapore autentico della comunità di Villamassargia e sono entrambi riconosciuti come Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT). La puntata si immerge nella particolarità di S’Ortu Mannu, un luogo dove gli ulivi secolari sono gestiti in proprietà collettiva, un sistema che risale al Medioevo e che oggi costituisce un caso unico in Sardegna.