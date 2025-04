Ecco Sinner in campo Stoccarda, Paolini ok 

Finalmente in un campo “ufficiale”. Jannik Sinner è tornato ad allenarsi con racchetta e palline dopo 67 giorni di stop forzato. L'altoatesino (che ha patteggiato una sospensione per tre mesi dalla Wada per la vicenda Clostebol) ieri è comparso al Tennis Club de Beaulieu, in Costa Azzurra, dove si sta giocando un torneo Itf J300. Sinner è stato fotografato (e immediata postato sui social) durante la seduta assieme all'amico Jack Draper, sui campi in terra rossa. Con lui Darren Cahill e il resto del team.

Wta Stoccarda

A Stoccarda, scontro in vista nei quarti di finale del Wta 500 tra la numero 4 del mondo, l’americana Coco Gauff, e la numero 6, Jasmine Paolini. Ieri la 29enne di Bagni di Lucca ha regolato per 6-1 7-5 la wild card tedesca Jule Niemeier (121). Prossima sfida domani, dopo la sospensione per il venerdì santo.

Al Forte Village

Intanto, dopo la giornata di pioggia, il terzo Itf Combined (organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione) è ripartito ieri pomeriggio. Stop all'esordio per Vittoria Paganetti (sconfitta 6-2, 6-2 da Yelyzaveta Kotliar) e Federica Di Sarra (6-2, 6-4 da Hikaru Sato). Cade la testa di serie numero 1 Sara Cakarevic, sconfitta 6-2, 4-6, 6-4 Laura Hietaranta. ( a.bu. )

