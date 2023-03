Ecco “Sex/Life” dal libro di BB Easton Sentimentale con leggerezza 

Da newyorkese scatenata a moglie, madre e casalinga perfetta che un giorno si riscopre nostalgica del passato e desiderosa di superare un vecchia delusione amorosa e ritrovare il desiderio sessuale. Questo è “Sex/Life”, la serie Netflix ispirata al libro “44 Chapters About 4 Men” scritto da BB Easton.

Presentato come la storia rivoluzionaria che avrebbe rimesso in discussione il ruolo della donna e del sesso, la prima stagione non ha regalato grossi scossoni all’universo femminile. Ma qualche ora di intrattenimento leggero, questo sì. Ora la storia di Billie Connelly (Sarah Shahi) e Cooper (Mike Vogel), dell’amica Sasha (Margaret Odette), dell’ex Brad (Adam Demos) - che con Sarah Shahi formano una coppia molto affiatata anche fuori dal set - è tornata - con meno scene erotiche esplicite - per la seconda stagione e sei episodi con i consueti colpi di scena ai quali aveva abituato gli spettatori. A partire da un nuovo uomo nella vita di Billie: Majid, origini persiane, interpretato da Darius Homayoun. Si parla di diversi tipi di dipendenza (anche dal sesso) e alcolismo. In questo nuovo ciclo, inoltre, trova più spazio la storia di Sasha, scrittrice affermata che ritrova un vecchio amore, Kam (Cleo Anthony), un medico umanitario pronto a stravolgerle l’esistenza. “Sex/Life” racconta cosa succede nel momento in cui si sceglie di volere di più dalla vita, quando ci si mette in discussione rischiando di perdere tutto ciò che si è costruito e quanto sia difficile non farsi condizionare dai giudizi altrui. (gr. pi.)