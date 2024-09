Ecco Selva, Sassari trova il centravanti 

Sassari. L'esempio più illustre di un calciatore proveniente dalla Serenissima Repubblica di San Marino resta sempre Massimo Bonini, centrocampista della Juventus anni Ottanta che ha vinto scudetti e persino Coppa dei Campioni e Coppa Intercontinentale nel 1985. Come ruolo e come militanza in serie C, il riferimento è la punta Andy Selva, 22 gol con la Spal e addirittura una promozione in serie B col Sassuolo. Rispetto ai suoi noti predecessori Nicola Nanni vanta la prima vittoria in una gara ufficiale con la Nazionale di San Marino, la settimana scorsa: 1-0 sul Liechtenstein. «Come abbiamo festeggiato? Abbiamo mangiato tutti insieme, del resto non siamo abituati a festeggiare una vittoria...». Ironico anche sull'accoglienza dei tifosi di casa: «Sono tutti parenti».

Corazziere d'area

Il ventiquattrenne centravanti è l'ultimo acquisto della Torres. Fatto dopo la chiusura del mercato perché era svincolato dopo la retrocessione dell'Olbia. «È stata un'estate lunga, ma mi sono tenuto in forma con la nazionale e poi la chiamata della Torres mi ha fatto piacere. Qui ci sono solidità e un progetto ambizioso». Da avversario pur non segnando ha comunque lasciato il ricordo di un combattente. Nanni da parte sua ammette: «L'anno scorso la Torres mi ha davvero impressionato, soprattutto nel derby giocato a Olbia (3-0 per la squadra sassarese) dove ha dimostrato esperienza, solidità, capacità di interpretare la partita. E poi c'è un allenatore serio e preparato come Greco».

Ruolo e obiettivi

Un metro e novanta di altezza, classico centravanti chiamato principalmente ad alcuni compiti, come sottolinea: «Usare il fisico in area e far salire la squadra. Starà a me guadagnarmi spazio, io sono pronto ad aiutare la squadra». La stagione passata in Gallura è stata deludente (appena 4 reti, ma 5 assist) però giocare nella squadra rossoblù può migliorare le statistiche: «Con una squadra che costruisce molto in avanti, aumentano le occasioni per segnare e so che devo migliorare i miei numeri dentro l'area».

Sul campionato di quest'anno ha le idee chiare: «Non c'è una corazzata come il Cesena, ma sono tante le squadre ambiziose, il girone si è livellato verso l'alto e quindi ogni partita diventa tosta e importante, non sono ammesse distrazioni, ma si vede che questo gruppo ha la mentalità giusta».

