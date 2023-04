Ecco “Sciame” Ossessione dove spunta (anche) Billie Eilish 

Per la sua eroina, Dre (Dominique Fishback) è disposta a fare di tutto, qualsiasi cosa lecita e no. Tra il 2016 e il 2018, la protagonista, una giovane afroamericana, passa le giornate a cercare ogni notizia che riguardi la più grande popstar in circolazione, spenderà tutti i risparmi per andare ai concerti. Poi… l’horror e il thriller si mescolano nella nuova serie Prime Video “Sciame” ideata da Janine Nabers e Donald Glover che insieme hanno firmato anche “Atlanta”.

Dre ha una vita anonima e desolante, condivide casa con un’amica, e lentamente matura la sua ossessione nei confronti di Na’Jah (personaggio di fantasia che ricorda Beyoncé, ma le vicende raccontate si ricollegano anche alle reali minacce subite da altre due star come Selena Gomez e Hailey Bieber). La giovane fa parte dello “sciame”, la fanbase dell’artista che sui social dichiara di voler colpire chiunque parli male della popstar. L’attenzione maniacale si trasforma presto in ossessione soprattutto quando Dre sarà stravolta una tragedia personale. Il cast vede accanto a Dominique Fishback (“Judas and the black Messiah”) anche Chloe Bailey e Damson Idris, ma si arricchisce ad ogni puntata di guest star famose tra cui Rory Culkin e Billie Eilish al suo debutto come attrice. La cantante interpreta Eva, una giovane curatrice di una setta femminista la cui storia ricorda quella di Keith Raniere, condannato a 120 anni di prigione e multato per 1.750.000 di dollari per traffico sessuale. Mentre tra gli sceneggiatori c’è un’altra figura emergente: Malia Obama, la figlia ventiquattrenne dell’ex presidente Usa. (gr. pi.)