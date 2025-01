Ecco “Sabato da tavolo”, i ragazzi giocano in biblioteca 

Sabato, dalle 15 alle 20, una nuova iniziativa nella biblioteca. I ragazzi dai 16 anni in su (massimo 65 partecipanti) infatti potranno partecipare alla manifestazione “Sabato da tavolo” con diversi giochi per appassionati e curiosi come ad esempio Kaleidos, Just One, Nome in codice, Kingdomino, Othello e Backgammon. L'ingresso è gratuito, ma è richiesta l'iscrizione. «Siamo entusiasti di promuovere un’iniziativa come “Sabato da tavolo”, che coniuga intrattenimento e cultura», sottolinea l’assessore alla Cultura, Luca Faedda. Per informazioni organizzazione@sartiglia.info o biblioteca.prestito@comune.oristano.it. Per le iscrizioni ci si può rivolgere alla biblioteca. ( m. g. )

