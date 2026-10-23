Ecco Sa Ruga, spettacoli in piazze e vie 

Restituire il teatro popolare alla comunità e rendere il pubblico protagonista di una sorprendente esperienza collettiva. Per questo obiettivo è tornato nelle strade di Stampace il “Festival Sa Ruga”, giunto alla sua 13° edizione, al via ieri e in programma fino a domani. Tre giorni di spettacoli gratuiti e incursioni artistiche tra piazze, scalinate e angoli del quartiere, con artisti di strada, circo, clownerie, musica, illusionismo e teatro di figura.

In programma oggi, a partire dalle 17:30, performance in piazzetta Santa Restituta, piazzetta Buragna, nelle scalette di S. Giorgiochiesa San Michele e in quella di Sant’Anna. Domani invece spazio al Gran cabaret finale “A si biri” dalle 17.30 nelle gradinate di Sant’Anna e incursioni artistiche itineranti per le strade del quartiere.

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