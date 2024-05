Ecco “Primavera nel cuore” tra degustazioni e gruppi folk 

Quella bosana è un’altra primavera segnata dai grandi eventi, capaci di far arrivare nella città del Temo turisti e visitatori. In questa seconda parte del mese sono in calendario infatti importanti appuntamenti che potranno portare notevoli benefici economici alle attività della cittadina.

Si parte nel fine settimana del 25 e 26 con la manifestazione “Primavera nel cuore”. Un’intensa due giorni con esposizioni e degustazioni di prodotti locali, ma anche la mostra mercato dell’artigianato delle arti e mestieri tipici del territorio da parte degli hobbisti e artigiani. Piatto forte, come sempre, sarà l’apertura delle cantine della Malvasia di Bosa doc. Tra le iniziative collaterali la sfilata di gruppi folk con i costumi tradizionali, musica e balli in piazza. La grande festa della primavera e della intera Planargia, coinvolgerà produttori, associazioni, Comuni e Pro loco del territorio, ma anche i soggetti che fanno parte del progetto “Le strade della malvasia”.

Interessante anche “Bosa, la città dei mille colori” che prevede la passeggiata medievale fra gli slarghi e viottoli per godere degli angoli più nascosti della città con una visita unica attraverso leggende, aneddoti e racconti. All’interno della stessa manifestazione si rinnoverà anche quest’anno l’appuntamento con “Monumenti aperti”, giunta alla ventottesima edizione. Visite gratuite in tutti i musei cittadini alla scoperta del grande patrimonio culturale.