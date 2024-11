Ecco Pisacane: non penso al modulo, ma ai ragazzi 

«Sono stato compagno e giocatore di Davide Nicola a Lumezzane e devo ringraziarlo perché mi ha reso un uomo migliore. Mi ha tracciato la strada in un momento difficile della mia carriera e ora cerco di essere come lui, una persona gentile e un amico per i miei giocatori», così Fabio Pisacane ha iniziato la sua chiacchierata ai microfoni de "Il Cagliari in diretta" su Videolina e Radiolina. Il tecnico della Primavera del Cagliari si è raccontato tra passato e presente, svelando la sua persona come calciatore e come allenatore.

Al contrario di alcuni suoi colleghi, Pisacane non ha dubbi: «A me non manca il campo, negli ultimi anni ho avuto vari problemi al ginocchio. Quando ho smesso è stata una liberazione. Non nego di aver ricevuto diverse offerte dalla Lega Pro per tornare a giocare, compreso il Cesena. Ma quando mi ha cercato il Cagliari, dove sapevano che avrei voluto allenare, non potevo che accettare. Sono comunque contento di quanto fatto da giocatore». Ora si dedica ai giovani rossoblù, definendo questa scelta come l'inizio di una nuova vita: «Quando ho iniziato a fare il mister, ho deciso di non essere legato a un modulo ma a quello che fanno i ragazzi. Alleno loro, non me. Se uno persevera, nonostante i risultati, poi vince. Il mio gioco viene da tutti gli allenatori che ho avuto e da quelli che apprezzo. Questo mix crea il mio stile».

La stagione

Con la Primavera è iniziata un po' in salita, ma nonostante le difficoltà i suoi ragazzi hanno cominciato a raccogliere i frutti del duro lavoro: «Abbiamo fatto 3 punti nelle prime cinque gare ma siamo rimasti positivi. Avevamo fatto comunque delle grandi partite, per quello ero tranquillo. Dopo l’Empoli abbiamo ribaltato la situazione, infilando buone prestazioni con risultati diversi, ora dobbiamo restare umili e lavorare. Ho un gruppo con uno spirito di sacrificio immenso». La soddisfazione di Pisacane per la sua squadra è palpabile, ma bisogna continuare ad impegnarsi: domenica al “Virgilio Porcu” di Selargius c'è la Lazio.