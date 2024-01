«Ecco perché Zuncheddu è innocente» 

Avvocato Mauro Trogu, quando ha capito che Beniamino Zuncheddu era innocente?

«Durante il sopralluogo all’ovile della strage col consulente Simone Montaldo. Mi sono piazzato nella stessa posizione del superstite quando descrive il killer e ho cercato di vedere i lineamenti del volto di Montaldo con le stesse condizioni di luce. Mi dissi: vediamo che si può tirare fuori. Risposta: nulla. Non si poteva riconoscere. Così abbiamo deciso di eseguire una consulenza con un professionista, il colonnello dei carabinieri Mario Matteucci».

È emersa l’impossibilità che avesse sparato Zuncheddu.

«Per statura, movimenti, spazi. E Pinna vide l’omicida per soli 0,25 secondi».

Nato a Carbonia, studio ad Assemini, 42 anni, docente di Diritto processuale e penale al master di primo livello di Criminologia e Scienze strategiche alla Sapienza di Roma, sposato con la collega Elisa Osanna, un figlio, l’avvocato Trogu da quando ha fatto assolvere il pastore di Burcei dall’accusa di aver commesso il triplice delitto sui monti di Sinnai nel 1991 ha il telefono ininterrottamente occupato. Testate giornalistiche nazionali e autori di trasmissioni televisive vogliono che racconti come ha fatto a riaprire un caso chiuso da oltre 30 anni. Un’impresa sfociata nella revoca di un ergastolo lo scorso 26 gennaio in Corte d’appello a Roma dopo sette anni e mezzo di lavoro e un processo di revisione durato altri quattro. Ma lo chiamano anche detenuti che intendono seguire la stessa strada. «È arrivata qualche richiesta, ma non l’ho ancora valutata. Mi serve tempo». Tempo che inevitabilmente, dal 2016, ha impegnato nello studio delle carte sottraendolo alla famiglia. «Mio figlio dice di sentir parlare di Beniamino da quando è nato», sorride, «tante volte non l’ho potuto mettere a letto perché dovevo approfondire il caso e lo facevo di notte, finito il lavoro quotidiano».

A quando risale il suo primo approccio con Zuncheddu?

«Alla fine del 2016. Dopo aver parlato con Augusta, la sorella, pensai fosse la classica situazione in cui si sostiene l’innocenza del parente raccontando solo la parte favorevole. Poi ho letto le sentenze e ho cominciato ad avere dei dubbi. Mi sono detto: se lui è stato condannato con quelle prove, domani potrà capitare a me».

Era giovane e poco conosciuto. Perché proprio lei?

«Si sono fidati di un’avvocata mia amica che aveva seguito per loro una causa civile. Parlarono di Beniamino e lei fece il mio nome. Augusta disse “proviamo anche questo”».

Perché ha ritenuto di occuparsi di un caso chiuso?

«Dovevo seguire solo l’aspetto penitenziario: era una sfida più per lo studioso che per l’avvocato. Poi ho visto che c’era la possibilità di correggere la sentenza passata in giudicato ed è subentrata la natura di avvocato che ha a cuore la libertà dell’assistito».

Cosa l’ha convinta dell’innocenza di Zuncheddu?

«L’averlo conosciuto, ancor prima dell’aver studiato le carte del sequestro di Gianni Murgia. L’ho frequentato nel 2017 e 2018 e ho capito che non poteva essere stato lui».

Perché è stata abbandonata la pista del rapimento?

«Non lo so. E non vedo motivi ragionevoli. Non capisco perché quegli atti non siano arrivati in Procura, facendo emergere nel processo che l’unica pista seguita da subito fosse stata la lite tra pastori. Sono state nascoste carte il cui contenuto è stato negato».

Ha mai pensato di mollare?

«No».

Come ha convinto gli inquirenti a seguirla?

«Esponendo il caso e le carte. La pg Francesca Nanni si è convinta da sola».

La revisione è stata chiesta nel 2020 ma le vere udienze sono cominciate nel 2023.

«Ci sono stati molti rinvii. Per l’assenza dei giudici, su domanda di periti e consulenti, per avere il tempo necessario a decidere su richieste istruttorie. Certo davanti a un detenuto mi sarei aspettato una corsia preferenziale».

Perché nessuno prima ha percorso la stessa strada?

«Forse ha fatto la differenza l’idea di rivolgermi a uno psicologo della testimonianza».

Quello di Zuncheddu è un vero un errore giudiziario?

«Sì. Ma non so se basti questa definizione a inquadrarlo. Ci sono tanti lati oscuri».

Cosa serve adesso per avere il giusto risarcimento?

«Si deve fare la richiesta alla stessa Corte d’appello di Roma, ma di scontato non c’è nulla. I tempi? Non si conoscono. La cifra? Serve una valutazione del danno».

Per lei è ancora una questione solo professionale?

«No. È anche umana».

Vuol dire qualcosa al superstite e all’investigatore?

«No».

Che reazioni ha avuto in Tribunale a Cagliari?

«Molto affetto e tante manifestazioni di solidarietà di colleghi e personale delle cancellerie che non mi aspettavo».

Anche dai magistrati?

«Anche da magistrati».

RIPRODUZIONE RISERVATA