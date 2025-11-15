«Ecco perché vorrei diventare sindaca» 

Dopo dieci anni da vicesindaca e assessora (Lavori pubblici e Urbanistica), Michela Mua rompe gli indugi e si candida a diventare sindaca di Uta. La data delle prossime amministrative non è stata ancora decisa dalla Regione, ma lei (48 anni, laureata in ingegneria civile edile) ha deciso di giocare di anticipo su tutti gli altri.

Sarà appoggiata dall’attuale sindaco Giacomo Porcu o la sua è una candidatura di rottura?

«L’ho informato della mia decisione. Giacomo Porcu è sempre stato un punto di riferimento per il gruppo, da cui nasce questa candidatura. Dieci anni da vicesindaca rappresentano una fiducia consolidata. Il sostegno del gruppo, che già in passato aveva fatto emergere il mio nome, è ciò che mi ha dato la spinta maggiore: molti ritenevano giusto mantenere quella promessa».

Uta non ha mai avuto una sindaca.

«Essere la prima mi riempirebbe d’orgoglio. In politica la presenza femminile è ancora insufficiente, spesso non per mancanza di volontà ma perché non ci si riconosce nei metodi della politica. Un punto di vista femminile può portare qualcosa di diverso: per me le parole chiave sono cura e bellezza, intese come senso civico e attenzione ai luoghi. Credo molto nella comunità educante: Uta non deve essere un dormitorio ma un paese con servizi, opportunità e relazioni».

È già al lavoro sulla lista?

«Vogliamo una lista civica che rappresenti un progetto condiviso, non un nome singolo».

Se sarà eletta, seguirà la linea politica e amministrativa di Porcu?

«Arriviamo dagli stessi valori. Ogni sindaco però mette in campo la sua personalità. Per me leadership significa unire, costruire connessioni, creare una rete di competenze. Vorrei circondarmi di persone qualificate».

Quali sono i risultati più importanti ottenuti nei suoi dieci anni da amministratrice?

«Le opere del programma Iscol@, il campo sportivo, la ludoteca, l’asilo nido, Santa Maria, la realizzazione del palco e molti altri interventi. Nel settore dei lavori pubblici abbiamo fatto davvero tanto».

Cosa c’è nel suo programma da candidata a sindaca?

«Innanzitutto una cura maggiore per l’urbanistica: dopo anni in cui ci sono stati molti vincoli, ora si aprono nuove possibilità di intervenire. Vorrei che gli spazi pubblici fossero vissuti e che la gente potesse uscire di casa trovando un paese accogliente. Valorizzare maggiormente le attività economiche: soprattutto l’agricoltura, fiore all’occhiello del paese. Non dimenticando il sociale e le fasce più deboli».

Quale interventi vorrebbe fare per l’Oasi di Monte Arcosu?

«Intendiamo proseguire la collaborazione con il Wwf. Stiamo costruendo il centro di educazione ambientale e abbiamo molte iniziative in cantiere».

Che posizione avete sui detenuti del 41 bis di cui è stato annunciato l’arrivo?

«Il carcere è già sovraffollato e al momento non è nelle condizioni di accogliere 91 detenuti al 41 bis. Tutte le incombenze operative ricadrebbero sul Comune. Abbiamo presentato mozioni in Consiglio e porteremo avanti altre iniziative».

Perché gli utesi dovrebbero sceglierla?

«Perché non sono sola: ho una squadra forte, motivata e competente. Mi immagino come la sindaca di tutti».

