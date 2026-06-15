Ecco perché un altro mondo è possibile 

Un altro mondo è possibile. È questa la scommessa che da 13 edizioni anima il “Life After Oil International Film Festival”, l'appuntamento dedicato ad ambiente e diritti umani che da oggi a sabato torna a Villanovaforru, in Marmilla. Per la sesta volta il piccolo comune del Sud Sardegna, custodito dal nuraghe di Genna Maria, diventa il cuore di una manifestazione riconosciuta a livello mondiale: 601 le opere iscritte da 75 Paesi, 41 quelle selezionate, 29 in concorso, con piazza Costituzione trasformata ogni sera in luogo d'incontro per registi, autori e protagonisti della cultura giunti da più continenti.

L’impegno

«Dalle opere pervenute scaturisce la denuncia di situazioni di cui spesso non si ha notizia neppure sui media», spiega Massimiliano Mazzotta, ideatore e direttore artistico. «Viviamo uno dei periodi più difficili degli ultimi decenni: le guerre lacerano un ambiente già compromesso e annientano i diritti delle persone. Il Festival racconta come, attraverso reti e interconnessioni, si possa riprendere in mano il proprio destino». Sono 5 le sezioni previste: lungometraggi, cortometraggi ambiente, cortometraggi diritti umani, animazioni e World Panorama.

Le pellicole

Tra i lungometraggi si contendono il Premio intitolato a Giuseppe Ferrara 4 documentari. Per l’Italia “Nyumba” di Francesco Del Grosso, diario di viaggio nella vita di cinque migranti, e “The Madmen Coach” di Carlo Liberatore, sulla prima nazionale senegalese di calcio per persone con disagio mentale. Completano la rosa “Until Proven Otherwise” dei francesi Renaud e De Foucher, sulle donne migranti vittime di violenza, e “Hair, Paper, Water…” di Graux e Trương, coproduzione franco-belga già premiata a Locarno. A questi si affiancano i 7 corti ambientali, i 6 in gara per il Premio Valentina Pedicini sui diritti umani e gli 8 film d'animazione, fra cui diversi lavori firmati da gruppi di studenti delle scuole di cinema francesi, segno di apertura alle nuove generazioni di autori. Chiude il quadro World Panorama, dedicata alla finzione a tema libero, con quattro brevi film tra cui la commedia “Una faccia da cinema” di Alberto Salvucci, con i sardi Fiorenzo Mattu e Alessandro Gazale; a giudicarla, un gruppo di guarenti dalla malattia mentale, insieme alle associazioni Andalas de Amistade Trekking e Gama.

“Altre Storie”

Ricchissimo il programma collaterale, riunito nello spazio “Altre Storie” con 12 titoli fuori concorso e un focus sul cinema iraniano composto da 11 cortometraggi; «purtroppo,» spiega Mazzotta con un certo rammarico, «non siamo mai riusciti a ottenere i documenti per ospitare nessuno degli oltre cento autori iraniani che, in questi anni, hanno mandato le loro opere». Spazio anche per l'impegno civile: il documentario “Caro amico ti scrivo” di Gabriele Peru, sulla storia di Franco Fracchia, malato di Sla e recentemente scomparso, sarà seguito da un incontro con il Comitato 16 Novembre; previsto un confronto sull’impatto della plastica con i medici dell'Isde e il consueto laboratorio “Cinema e disabilità” coordinato da Francesco Stefanizzi. Largo infine ai giovanissimi, con un corto fuori programma realizzato dai ragazzi delle scuole medie di Lunamatrona-Villamar.

Organizzata dall'associazione Life After Oil con il Comune di Villanovaforru, la rassegna gode del sostegno di Regione e Fondazione di Sardegna e del patrocinio dei ministeri della Cultura, dell'Ambiente e per le Disabilità. La chiusura, la sera del 20, è affidata al giovanissimo dj Daniele Virdis: la terra riarsa dell’immagine-simbolo si riempie di speranza nel futuro.

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