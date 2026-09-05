«Ecco perché premiamo Grazia» 

Un anno deleddiano che fa discutere. Tra l'assenza di programma da parte del Comune, il premio alla scrittrice, e i fondi assegnati, la polemica è sempre dietro l'angolo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è il ritorno dopo 19 anni del premio Maestro del folclore, in passato legato all'Ente provinciale del turismo e assegnato tramite la decisione di un comitato a direttori, cantori e persone che si sono distinte in ambito folcloristico, e il 28 agosto riconosciuto invece alla scrittrice premio Nobel. Nonostante i criteri risultino differenti rispetto a quelli classici che hanno portato l'attribuzione del premio a Tonino Puddu e Gian Paolo Mele (per citarne due), l'assessora comunale alla Cultura Natascia Demurtas sostiene che Deledda, rientri «a pieno titolo per la ricerca etnografica svolta con Angelo De Gubernatis, confluita nelle Tradizioni popolari di Nuoro in Sardegna, e per il ruolo del folklore nella narrativa».

La tesi di Demurtas

Mentre gli esperti sostengono che il premio sia stato snaturato e ampliato affinché «la scrittrice venisse inclusa», l'assessora replica: «Storicamente il premio è stato associato a cantori, maestri di cori e gruppi folk, in questo caso abbiamo voluto riconoscere la figura di "Maestro" anche a chi ha, come la Deledda, studiato, codificato e sublimato quel patrimonio». Sul perché proprio adesso l'assessora replica che «il conferimento è avvenuto esplicitamente in occasione delle celebrazioni per il centenario del suo premio Nobel». Quanto alla scelta, dice che la decisione «è stata, come sempre, presa e formalizzata dall'amministrazione comunale di Nuoro». Al momento, però, non risulta pubblicata nell'Albo pretorio alcuna delibera di Giunta o di Consiglio in merito. Inoltre, non emerge il coinvolgimento di una commissione di esperti, e la premiazione (che si è tenuta il 28 agosto alla Solitudine) non è stata inserita nemmeno nel programma pubblico del Redentore.

Gli esperti

La studiosa Neria De Giovanni dice: «Nessuno vuole negare a Deledda la conoscenza del folclore, ma può trattarsi di una eccezionalità, che va motivata in maniera coerente». L'assessora esclude poi che altri scrittori sardi diventino in automatico “Maestri del Folklore” e si rifà al carattere «straordinario e ineguagliabile» dell'opera deleddiana. Alla premiazione erano assenti gli altri componenti dell'amministrazione comunale (sindaco escluso), gli esperti (fatta eccezione per Duilio Caocci), la fondazione Satta, i musei e gli esperti di folk.

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