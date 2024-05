Ecco perché le terre civiche sono un patrimonio da tutelare 

Nel corso dei secoli hanno dato l’idea che un modello alternativo alla proprietà privata era possibile. Recentemente hanno confermato la convinzione, sempre più diffusa, che la tutela del paesaggio è un dovere per chi oggi ne gode, un diritto per chi verrà domani. Insomma, come dice Cristina Ornano, ben lontano dall’essere un retaggio antiquato, gli usi civici sono «una preziosa eredità», che è bene conservare.

In cattedra

Autrice della lectio di oggi a Cagliari, nella basilica di San Saturnino, alle 18, per i Dialoghi di Archeologia Architettura Arte e Paesaggio organizzati dai Musei nazionali di Cagliari, secondo la presidente del Tribunale di sorveglianza le terre civiche sono un bene da salvaguardare. Nella lezione per la rassegna curata da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, Ornano ripercorrerà l’evoluzione dell’istituto, che affonda le sue radici nel passato remoto, e che, per niente desueto, rimane uno strumento vitale per mantenere coesa la comunità e proteggere il paesaggio. Il godimento collettivo della terra, indicato con l’espressione usi civici, è, per usare le parole di Ornano, «un affascinante esempio di resistenza, vitalità e resilienza, tanto da costituire a tutt’oggi un patrimonio fondiario, prevalentemente di tipo montano, boschivo, pascolivo, di straordinaria importanza per estensione e diffusione, per i valori etici ed ambientali che è capace di esprimere, per la rilevanza delle funzioni cui ancora oggi assolve».

Il patrimonio

Un esempio imponente aggiunge, per l’elevata estensione delle terre civiche ancora esistenti. Se in tutta Italia le terre collettive «ammonterebbero tra i tre e i cinque milioni di ettari», nell’Isola, «quelle accertate, sono 302 mila”, ma “si stima siano ancora da accertare tra i 50 mila e i 100 mila ettari». In alcune zone poi, la percentuale dei terreni condivisi è molto alta, come in Ogliastra, dove «sulla totalità delle terre circa il 70 per cento è costituito da terre collettive». A sottolineare la grandezza e l’attualità del fenomeno, accanto ai numeri, si aggiunge «il profondo radicamento che l’uso civico ha conservato, specialmente nelle zone più interne della Sardegna, nella tradizione, nella memoria e nel sentire delle collettività insediate sul territorio, tanto da assumere una valenza identitaria». A dispetto dei movimenti abolizionisti che, soprattutto tra il XVII secolo e il XIX, cercarono di eliminare del tutto le proprietà collettive per affermare la proprietà privata come unico modello di proprietà fondiaria, gli usi civici sono sopravvissuti. Forse perché non sono solamente una delle varie forme di gestione economica della terra, ma un modo di concepire i rapporti tra le persone all’interno della comunità, e quelli della comunità con l’ambiente. Il possedimento comunitario, oltre a soddisfare i bisogni essenziali delle popolazioni residenti in un dato luogo, esprime un «modello di fruizione ecosostenibile della terra e delle sue risorse», oggi più che mai attuale. Il Codice dei beni culturali e del Paesaggio le ha riconosciuto aree tutelate per legge. Perciò, conclude Ornano, «preservare e valorizzare le terre civiche significa affermare la nostra identità».

