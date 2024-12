Ecco perché la cultura protegge e salvaguarda le nostre democrazie 

Più che cancellarla, bisognerebbe studiarla. E più che giudicarla, è necessario discuterla. Questo vale per la storia, e pure per la cultura. Sì, quella roba che mette insieme i valori, le credenze, le lingue, le tradizioni, le arti e i modi di vita tramite i quali una persona, o un gruppo, manifesta la propria umanità. La definizione è lunga, ma esprime bene, per dirla con Monica Amari, l’importanza della cultura per la salvaguardia della democrazia. È nel crogiolo delle pratiche culturali, secondo la saggista milanese, che si forgiano i valori condivisi dalla collettività: i valori di tutti, insomma.

Esperta in diritti e politiche culturali, Amari sarà a Cagliari domani, al Ghetto dove, dalle 16 alle 19.30, insieme con Giovanni Coinu, docente di Diritto costituzionale, terrà l’ “Elogio dei diritti e dei doveri culturali. A difesa della democrazia”, che è anche il titolo del suo ultimo libro, uscito per Rubettino, con la presentazione di Alfonso Celotto e la postfazione di Marta Cerioni. L’incontro è l’ultimo di cinque appuntamenti che hanno composto la rassegna letteraria “Memoria&Futuro”, dedicata a temi di grande interesse: dalla cultura digitale al cambiamento climatico al diritto costituzionale americano.

Che cosa sono i diritti culturali?

«Coerentemente con la nostra Costituzione, che nel solco di Giuseppe Mazzini parla di diritti e doveri insieme, anch’io considero i diritti e i doveri culturali un’unità indissolubile. Per cui, se gli uni sono un corpus di libertà, gli altri rimandano a un insieme di responsabilità».

Può declinarli?

«La Dichiarazione di Friburgo del 2007 raccoglie ed esplicita diritti riconosciuti e citati in numerosi documenti sui diritti umani. In generale, essi si riferiscono all’identità e al patrimonio culturale di un individuo, alle comunità culturali cui ciascuno di noi appartiene, alla partecipazione alla vita culturale di una società, ai diritti di educazione e formazione, nonché di comunicazione e informazione».

Il diritto alla verità vi rientra?

«Sicuramente sì. L’informazione deve rispondere a criteri di verità. Se colui che legge ha il diritto di conoscere, colui che scrive ha il dovere di controllare le fonti dell’informazione, e di accertarsi che siano attendibili. Tuttavia, affinché questi diritti siano garantiti, devono innanzitutto essere riconosciuti».

Che cosa intende?

«I diritti culturali devono ancora essere riconosciuti come categoria giuridica autonoma al pari degli altri: i diritti politici, sociali ed economici».

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 li cita.

«Lo fa nell’articolo 22, dove sono definiti, insieme con gli altri, indispensabili per la dignità e lo sviluppo della personalità di un individuo. Da allora, però, non sono stati esplicitati nelle carte costituzionali dei singoli paesi».

Il movimento, di cui è presidente, si adopera per inserirli nella Costituzione italiana.

«In particolare, nell’articolo 2, dove si parla di solidarietà politica economica e sociale, e noi vogliamo aggiungervi culturale, e anche nel 3, in cui si afferma l’uguaglianza di tutti i cittadini e la necessità di rimuovere gli ostacoli – anche di ordine culturale suggeriamo noi - che ne impediscono la piena attuazione».

Che cosa accade quando le pratiche culturali configgono con altri diritti umani? Per esempio, nel caso delle mutilazioni genitali femminili.

«Come non esistono diritti prioritari rispetto ad altri, neppure si possono definire diritti culturali attività che ledono altri diritti. Le mutilazioni genitali femminili nuocciono alla salute e all’integrità del corpo».

Per via delle migrazioni, può accadere che siano due culture a collidere.

«In questo caso ci viene incontro il concetto di limite: laddove si esercita una libertà, si assume una responsabilità. Al diritto fa da contraltare il dovere, ovvero i confini delle reciproche libertà».

