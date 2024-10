Ecco perché “Iddu” non riesce a convincerci 

Suscita ancora una certa impressione, dopo oltre trent’anni di indagini, la cattura del boss siciliano Matteo Messina Denaro. Con l’arresto avvenuto a gennaio dello scorso anno e il decesso otto mesi dopo per le complicazioni di salute, il leader della cosca di Castelvetrano viene ricordato tra i più potenti ed efferati capi di Cosa Nostra, per aver lastricato di misfatti una biografia che dal coinvolgimento nelle faide mafiose lo hanno portato ad ereditare lo strapotere malavitoso di Totò Riina e a proseguire, fra gli altri illeciti, gli attentati contro lo Stato. Dopo il mandato di cattura nell’89 e la condanna all’ergastolo in contumacia, il padrino fu costretto ad una lunga latitanza, conclusasi col blitz nella clinica privata “La Maddalena” di Palermo. Da quel momento, la cronaca ha fatto eco tra chi esultava in nome della giustizia e chi - perfino - ha cavalcato l’onda etichettando il criminale come improbabile icona pop.

La coppia

Innegabilmente, l’opportunità di sfruttare la sua storia attraverso il cinema era troppo ghiotta perché Fabio Grassadonia e Antonio Piazza potessero farsela sfuggire. In un lavoro a quattro mani di regia e sceneggiatura, la coppia rielabora con non celata licenza alcuni episodi che mettono al centro la sua figura, parallelamente alle manovre investigative condotte dalle forze di polizia. Dopo aver scontato la pena per concorso esterno in associazione mafiosa, il politico campano Catello Palumbo viene spinto dai servizi segreti a collaborare nelle ricerche di Messina Denaro con in cambio la promessa di libertà e protezione. Avviando una lungo scambio epistolare, l’informatore propone al boss, nonché suo figlioccio, di entrare in affari per la gestione di un’attività alberghiera, allo scopo di trovare qualche indizio sul suo nascondiglio. Le tensioni in famiglia e le pressioni degli agenti si faranno sempre più insistenti, oltre al pericolo che la copertura possa sfuggirgli di mano. Nel frattempo, Matteo trascorre con amarezza la reclusione forzata fra dettature da inviare ai suoi corrispondenti e il ricordo di privilegi ormai relegati al passato. Quello a cui assistiamo è un affresco quasi dadaista, che in un intreccio di non facile ricomposizione muove i soggetti tra arditi spostamenti temporali, brevi intermezzi onirici e criptici punti di vista.

Cosa non va

Si ha subito l’impressione che qualcosa non deve aver funzionato appieno nel processo creativo: oltre alla scarsa chiarezza sulle scelte espressive intraprese, la scrittura mostra il fianco ad una prosa eccessivamente romanzata e verbosa. Le conseguenze si notano soprattutto sul lavoro compiuto nel dirigere gli attori, costretti per le debolezze del copione ad assumere un assetto fin troppo manierato, scadendo perfino in improbabili derive dal retrogusto farsesco e surreale. In questo gioco di maschere vistose, solo Elio Germano riesce a distinguersi con un equilibrio riuscito di costruzione del personaggio e credibilità scenica. Con in più giusto una manciata di scelte visive che possono considerarsi azzeccate e coerenti, non rimane altro se non constatare un risultato perso nel limbo delle sue premesse, tra aspirazioni poetiche e testimoniali incapaci di centrare l’obiettivo, e rimaste imbrigliate in una sintesi che non trova la sua vera identità.

