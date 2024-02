Ecco perché i divorzi delle superstar piacciono al pubblico 

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez è solo l'ultima rottura di una coppia vip a monopolizzare l'attenzione non solo dei social, ma di quotidiani, siti web e persino tg negli ultimi tempi, destando sempre tanto scalpore. A dirsi addio sono stati davvero in tanti, da calciatori, attrici e cantanti, a politici, giornalisti e manager.

Il mondo dello spettacolo è pieno di coppie scoppiate, che negli anni hanno fatto letteralmente fatto sognare i fan come simboli del vero amore, che si è concluso però con un divorzio o una separazione talvolta proprio annunciati via social. Per guardare in casa nostra il tennista Matteo Berrettini, il solo giocatore italiano ad aver disputato la finale del torneo di Wimbledon, è stato l'ultimo in ordine cronologico ad aver annunciato la fine della sua storia d'amore, durata un anno, con Melissa Satta. Impossibile non citare l'addio della premier Giorgia Meloni al compagno Andrea Giambruno, con un messaggio sui social. E naturalmente la coppia più commentata e discussa, non solo della capitale, ma anche sulla stampa straniera: Francesco Totti e Ilary Blasi che con la loro separazione, tra presunti tradimenti, docufilm.

