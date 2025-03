Ecco perché è sempre utile la storia dell’arte (nonostante TikTok e soci) 

La risposta alla domanda è un elenco di idee: abbastanza scontate, ma nel senso buono. E a dirla tutta, per quanto legittima, la stessa domanda suona ovvia. Davvero abbiamo bisogno di chiederci se “È ancora utile la storia dell’arte?”. L’interrogativo, seguito dal sottotitolo “Riflessioni sull’attualità dell’educazione all’immagine”, dà il nome alla lezione che Mauro Salis, storico dell’arte e funzionario dei Musei Nazionali, terrà domani sera a Cagliari, alle 17, nell’affascinante scenario della basilica di San Saturnino. L’appuntamento fa parte della ricca rassegna Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio organizzati dall’istituzione cittadina e curati dalla professoressa Maria Antonietta Mongiu (del Cda) e dal direttore Francesco Muscolino.

Il tema

“In un contesto globale caratterizzato dalla proliferazione di immagini e da una produzione artistica eterogenea”, il compito di Salis sarà dimostrare che sì, anche oggi, l’arte è una irrinunciabile chiave di interpretazione del mondo. E non solo. Imparare a leggere le immagini, proprio come si impara a capire un testo letterario, non è un divertimento, ma un’irrinunciabile competenza. Le scorgiamo ovunque, nei media tradizionali come nei social media. Le produciamo con i nostri dispositivi, e le diffondiamo affidandogli il compito di parlare di noi. Sono un mezzo espressivo e di comunicazione, padroneggiarlo è necessario per evitare di esserne manipolati. Insomma, l’importanza di conoscere il codice iconico è fuor di dubbio, e altrimenti non si spiega la nascita recente di una scienza delle immagini, «che considera il loro ruolo nella cultura e nella percezione collettiva come fenomeno universale non necessariamente dipendente da valori di carattere estetico e artistico». L’immagine, afferma Salis, «è il grado zero dell’opera d’arte, minimo comune denominatore delle opere d’arte di tutte le epoche e di tutte le latitudini, ma anche elemento trasversale che accomuna archeologia, architettura, arte e paesaggio». Parlare di disegni, fotografie, illustrazioni, dipinti, vuol dire attingere ai bagagli conoscitivi di un’ampia varietà di discipline, che, ribadisce il funzionario, consentono «di indagare il significato delle immagini al di là della mera e tradizionale classificazione tecnica, stilistica, formale e iconografica».

Educazione

Allenare lo sguardo è allenare il pensiero critico, interrogarsi sulla realtà, comprendere i valori e le regole che governano una società. E magari cambiarli se non funzionano o discriminano.

Per queste ragioni, aggiunge Maria Antonietta Mongiu, «è urgente rivendicare la centralità educativa della storia all’arte». Il ruolo sociale e civile che la società le riconosce perché insegna il piacere della bellezza, della cura e dell’armonia. Un compito che svolge innanzitutto a scuola, a partire dalla Primaria, quando la visita a una pinacoteca, l’osservazione di un quadro, o lo studio di una corrente pittorica, offrono l’occasione per parlare di bene comune, delle differenze che popolano il mondo, o delle numerose prospettive da cui si può osservare.

