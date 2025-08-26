Ecco Palestra: «Cagliari, sono carico» 

Tutto in poche ore, con la visita medica al mattino, lo sbarco a Elmas nel pomeriggio e poi l’annuncio ufficiale: Marco Palestra è un giocatore del Cagliari. L’esterno, classe 2005, arriva in prestito secco oneroso dall’Atalanta, che dopo aver murato i tentativi di Milan e Juventus (con una richiesta monstre di 20 milioni), ha rimbalzato anche i tentativi rossoblù di un prestito con diritto di riscatto.

«Sono carichissimo, non vedo l’ora di iniziare», le prime parole di Palestra appena sbarcato e dopo il consueto comitato d’accoglienza dei tifosi. «Ho parlato con il tecnico, mi ha fatto una grande impressione, qualche compagno lo conosco. Ho la sensazione che possa essere una grande stagione».

Ora il ds Angelozzi mette nel mirino la difesa. Si cercano due centrali da mettere a disposizione di Pisacane. Il primo della lista, al momento, è l’austriaco del Bologna Stephan Posch, per il quale c’è da superare la concorrenza del Sassuolo. Il secondo rinforzo per la retroguardia potrebbe arrivare dall’Argentina, con il classe 2005 del Talleres Santiago Gonzalez sempre tra gli obiettivi. Da qui a fine mercato, il primo settembre, potrebbe essere fatto un tentativo anche a centrocampo, col possibile ritorno in prestito dall’Atalanta di Ibrahim Sulemana. (al.m.)

