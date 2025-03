Ecco Nagelsmann: qui per la vittoria 

La Germania scende in campo a Dortmund per vincere senza fare calcoli dopo il prezioso 2-1 conquistato a Milano. «Ovviamente - assicura il selezionatore della nazionale tedesca, Julian Nagelsmann, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro gli azzurri – loro sono qui per lottare, si riparte dallo 0-0. L'Italia verrà qui per vincere, ma la Germania giocherà per vincere anche la seconda. Sarà come la partita d'andata, loro non possono fare otto allenamenti e vedremo certe cose che abbiamo visto giovedì. Noi possiamo giocare con tre o con quattro difensori, l'importante è avere una linea chiara di gioco». Poi Nagelsmann risponde così a chi gli ricorda la celebre semifinale dei Mondiali del 2006 vinta dall'Italia di Lippi contro la Germania che giocava in casa a Dortmund: «Ricordo quella partita, non fummo felici di quella sconfitta. Ma come ho già detto, per me è più importante parlare del presente, creare la nostra storia. Noi abbiamo molte alternative, buone soluzioni e sarà importante avere il possesso palla, creare le giuste opportunità».

Infine, la partita: «Aggiustamenti tattici? E perché devo dirlo? Non ha alcun senso. Posso solo dire che tutti sono a disposizione. Kleindienst dal primo minuto? Sì, ha fatto una buona prestazione ma non ho ancora deciso se giocherà».

RIPRODUZIONE RISERVATA