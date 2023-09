Ecco mio padre, Marcello Marchesi 

C’è stato un momento d’oro, nel secolo scorso, in cui gli intellettuali amavano la contaminazione di ruoli, generi, attività, mestieri. Mostravano una straordinaria duttilità tra pubblicità, televisione, scrittura, regia cinematografica e teatrale, giornalismo. Il nostro uomo ha creato alcuni slogan celebri ancora oggi: “Contro il logorio della vita moderna” per il Cynar; “Falqui, basta la parola!” per il confetto liberatorio, “Vecchia Romagna etichetta nera, il brandy che crea un’atmosfera”, la celebre bevanda alcolica. Sempre il nostro uomo ha firmato e realizzato per la televisione spettacoli come “Ti conosco mascherina”, “La prova del nove”, “L’amico del giaguaro” e “Canzonissima”, di fatto è stato talent scout, tra i tanti, di Sandra Mondaini, Gino Bramieri, Walter Chiari, Gianni Morandi, Cochi e Renato.

Il nostro uomo è Marcello Marchesi. E forse pochi sanno del suo legame strettissimo con la Sardegna, infatti ha vissuto a lungo Setzu diventando così figlio adottivo dell’Isola e dove è arrivato e rimasto per amore di Enrica Sisti, nata nel piccolo paese della Marmilla.

Setzu ha deciso di far nascere la prima edizione del Premio letterario Marcello Marchesi, promotori dell’iniziativa Maurizio Porcelli, ideatore dell’appuntamento, il Comune di Setzu guidato dal sindaco Sandro Palla, Massimo Marchesi presidente dell’associazione “Marcello Marchesi” (marcellomarchesi.it) e l’associazione Isolarte, organismo di promozione sociale e culturale.

La consegna dei riconoscimenti è domani: per la sezione letteratura il premio va a Francesco Abate, scrittore e giornalista de L’Unione Sarda; premi speciali alla carriera a Roberto Giacobbo e a Michele (Michele Maisano).

Massimo Marchesi, il rapporto di suo padre con la Sardegna?

«Al di là dell’aver amato e sposato mia madre, Setzu rappresentava la ricerca della tranquillità, l’esaltazione dell’otium-intellettuale. Purtroppo non ho potuto coltivare una relazione con Marcello, è venuto a mancare quando avevo meno di due anni, ma l’ho ricostruita di recente mettendo mano alla sua figura per far nascere l’associazione».

Marcello Marchesi e la televisione: un grande amore.

«Sì, senza dubbio. Lui ha contribuito in qualche modo alla nascita del mito della televisione, un medium che non poteva essere autoreferenziale e quindi aveva chiesto aiuto il meglio a chi offriva altre forme di scrittura o spettacolo. Mio padre che già era regista e autore a teatro è stato “precettato” immediatamente per mettere le basi della tivù italiana».

I successi televisivi più grandi?

«Almeno due, “Il signore di mezza età”, in onda a metà degli anni Sessanta, con lui in video. Mentre il lascito storico sono le tre edizioni di “Canzonissima” - fine ’60 e inizio ’70 - apice del suo apporto artistico anche per il tipo di spettacolo innovativo offerto al pubblico italiano. Infine come autore ha firmato tantissime produzioni, insieme a Costanzo, Vaime e altri mostri sacri».

Come è stato ricostruire il cammino intellettuale e artistico del suo genitore?

«Lui prima, mia madre poi hanno conservato un’infinità di materiali cartacei, audio, video. E le cose più interessanti e intime sono emerse da alcune audiocassette dove sono state registrate delle conversazioni casalinghe di fronte a una tazzina di caffè con Ennio Flaiano e tanti altri. Parlavano di umorismo, filosofia, televisione… così ho scoperto il suo spessore».

E quella volta con Fellini?

«Al bar, rimproverò mio padre per essersi dedicato troppo all’umorismo. Avrebbe potuto fare di tutto e di più».

RIPRODUZIONE RISERVATA