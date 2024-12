Ecco Marisol Castellanos «Sardegna meravigliosa così simile alla mia Cuba» 

«Danzo da quando avevo 7 anni, e Lo Schiaccianoci è sempre stato un balletto che mi affascinava da spettatrice: ritrovarmi oggi a interpretarlo in una versione nuova che parla di marginalità e speranza è un’esperienza unica»: così Marisol Castellanos, giovane promessa della danza contemporanea, presenta l’opera che la vedrà protagonista in Sardegna. «Le coreografie dinamiche e innovative, più vicine al mio stile, creano una versione moderna, fresca e vitale di un testo fondamentale del balletto russo».

Appena diciottenne e fresca di successo nell’edizione 23 di “Amici” di Maria De Filippi, dove ha conquistato il secondo posto assoluto e il primo nella categoria ballo, Marisol, biellese di origini cubane, è pronta a calcare i palcoscenici dell’isola con il ruolo di Clara nella nuova versione de Lo Schiaccianoci del Balletto di Roma, firmata da Massimiliano Volpini. Lo spettacolo debutterà in prima regionale venerdì 27 dicembre alle 20.30 al Comunale di Sassari, aprendo la Stagione de La Grande Danza del CeDAC. A Cagliari sarà in scena al Massimo con tre repliche, sabato 28 alle 17 e alle 20.30, e domenica 29 alle 16.30, per un’anticipazione (fuori abbonamento) della Stagione della Grande Danza.

Marisol, come descriverebbe questa rilettura?

«È una versione completamente rinnovata. Lo scenario non è più quello della casa Stahlbaum, ma una periferia urbana abitata da ragazzi di strada. Clara e i suoi amici non indossano abiti sfarzosi, ma costumi fatti di stoffe riciclate, e il loro albero è fatto di bottiglie di plastica. Nonostante il contesto difficile, la storia mantiene la sua magia, perché racconta la forza dei legami e la speranza. Lo spettacolo diventa una riflessione sullo smarrimento d’identità sociale, ed è un onore far parte di uno spettacolo che unisce tradizione e modernità».

Lei è già stata in Sardegna?

«Ho visitato la Sardegna per la prima volta l’anno scorso, durante una vacanza con il mio ragazzo. Tutti mi dicevano che fosse bellissima, ma è riuscita addirittura a superare le aspettative. Sono rimasta incantata dal mare, che mi ha ricordato quello della mia Cuba: limpido, cristallino. Ma ciò che mi ha colpito di più è stata l’atmosfera, così immersa nella natura, e il calore della gente. Tornare qui per esibirmi è una gioia».

Il pubblico la conosce soprattutto per la sua partecipazione ad “Amici” di Maria De Filippi. Che tipo di esperienza è stata per lei?

«Ho sempre sognato di ballare in quel programma, è un’esperienza unica per qualsiasi danzatore. Certo, non è facile: per 9 mesi vivi in una bolla, con regole rigide e sacrifici quotidiani. Ma li ho affrontati con un obiettivo chiaro in mente. In quei mesi sono cresciuta tantissimo, sia artisticamente che umanamente. Ogni giorno venivi messo alla prova, superando limiti che sembravano invalicabili. Anche dal punto di vista personale, è stata una scuola di vita: credo di essere maturata in 9 mesi quanto in 3 anni di vita fuori».

Durante il programma ha affrontato un infortunio al ginocchio.

«È stato molto pesante, soprattutto mentalmente. La produzione è stata molto presente, fornendomi cure e visite, ma ci sono stati momenti in cui mi sentivo frustrata. Dovevo fermarmi e accettare i limiti del mio corpo, ma avevo paura che il mio percorso fosse a rischio. Non è stato facile, ma ce l’ho fatta, e questa esperienza mi ha insegnato quanto fosse importante ascoltare il mio corpo, ma allo stesso tempo non darmi per vinta».

La relazione con Salvatore Moccia, Petit, cantante della sua edizione, l’ha aiutata in quel percorso?

«Sì, moltissimo. All’inizio è stato difficile essere lontana da casa, dalla famiglia e dagli amici. Petit è stato un punto di riferimento, un pezzo di normalità in un contesto nuovo e stressante. La nostra relazione mi ha aiutato anche artisticamente: quando stai bene mentalmente, riesci a esprimerti meglio. L’amore, quando è sano, contribuisce al benessere generale, e aggiunge un pizzico di passione in più ad ogni esibizione».

Quali sono, secondo lei, i lati positivi e negativi del mondo della danza?

«La danza richiede grandi sacrifici. Devi crescere in fretta, lasciare andare tante cose e affrontare un futuro incerto. Ho iniziato a lavorare a 13 anni, rinunciando a esperienze che i miei coetanei davano per scontate. La vita di un danzatore è altalenante: ci sono periodi di abbondanza e altri di secca, in cui ti chiedi se ce la farai. Ma la passione ti spinge a continuare. Questo è il lato positivo: quando balli, capisci perché fai tutto questo».

