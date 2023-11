Ecco Maria Amelia Monti e Marina Massironi 

Una storia d'amore e d'amicizia con “Il marito invisibile”, originale e divertente commedia scritta e diretta da Edoardo Erba, uno dei più interessanti e apprezzati drammaturghi italiani, e interpretata da Maria Amelia Monti e Marina Massironi (produzione Gli Ipocriti Melina Balsamo), in tournée nell'Isola – dopo il fortunato debutto in prima regionale a gennaio – sotto le insegne del CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.

Focus sull'intreccio tra realtà virtuale e vita quotidiana con la pièce in cartellone mercoledì 8 novembre alle 20.30 al Bocheteatro di Nuoro, giovedì 9 novembre alle 21 al Teatro Costantino di Macomer e venerdì 10 novembre alle 21 al Teatro Verdi di Sassari dove inaugura la Stagione 2023-2024 da La Grande Prosa organizzata dal CeDAC Sardegna.

“Il marito invisibile” approderà infine al Teatro Massimo di Cagliari per un duplice appuntamento sabato 11 novembre alle 20.30 (fuori abbonamento) e domenica 12 novembre alle 19 (recupero della replica del Turno E de La Grande Prosa 2022-2023) . Sempre domenica 12 novembre, ma alle 11, le due attrici sveleranno tecniche e segreti de “La Comicità nell'Era Digitale” nel seminario in programma a La Fabbrica Illuminata in via Falzarego n. 35 a Cagliari, con il coordinamento di Elio Turno Arthemalle, inserito nel progetto Legger_ezza 2023 a cura del CeDAC Sardegna nell'ambito di Cagliari dal Vivo 2023. Un'occasione per riflettere ma anche confrontarsi con il potere catartico della risata.

