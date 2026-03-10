VaiOnline
Summer Festival.
11 marzo 2026 alle 00:18

Ecco Marco Masini: mercoledì 19 agosto lo show ad Alghero 

Sarà Alghero ad accogliere una delle tappe più attese del nuovo tour di Marco Masini. Il cantautore fiorentino arriverà in Sardegna il 19 agosto (mercoledì) sul palco dell’Alguer Summer Festival, all’anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia, per un concerto che si inserisce nel tour prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music.

I biglietti per il concerto saranno disponibili da ieri, martedì 10 marzo, in prevendita esclusiva per gli iscritti al Fan Club, mentre da oggi alle 11 partirà la vendita per tutti su TicketOne.it e nei punti vendita abituali.

La data sarda arriva a pochi mesi dalla partecipazione di Masini alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha condiviso il palco con Fedez con il brano “Male necessario”, conquistando il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. La canzone è entrata anche nella tracklist dei formati fisici del nuovo progetto discografico del cantautore.

Durante il concerto di Alghero Marco Masini porterà sul palco, accanto ai suoi grandi classici, anche alcuni brani tratti dal nuovo album “Perfetto imperfetto” (Momy Records, Concerto Music / Bmg), prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini.

