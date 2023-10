Ecco l’Urban fest, in via Schiavazzi è tornata la street art 

È iniziata a Sant’Elia la seconda edizione di Cagliari Urbanfest – Generazioni Metropolitane, festival di arte urbana e arti visive ideato e organizzato dall’associazione culturale Asteras con la curatela di Ivana Salis e Barbara Catte.

Interventi di Street art, opere partecipate, mostre e diversi incontri animeranno il festival nei mesi di ottobre-novembre e gennaio-febbraio con incursioni al Castello di San Michele, a Stampace e alla Marina con tre esposizioni di arti visive.

La prima parte di Urbanfest è dedicata agli interventi di arte urbana in via Schiavazzi. UrbanKofa dipingerà il murale “Connessioni” sulla cabina elettrica accanto alla Scuola Primaria Nanni Loy. Quella dell’artista di origine svizzera promette di essere un’opera aperta, pronta ad accogliere idee e speranze dei cittadini per un futuro più sostenibile.

Ieri Rosaria Straffalaci ha iniziato a dipingere “Legami” lungo il muro di cinta della Confraternita di Misericordia, al civico 8 di via Schiavazzi. L’opera è stata preceduta da un workshop con gli abitanti del quartiere e non, nel corso del quale si è imparato a impagliare le sedie con tessuti di recupero e i cui manufatti ne diverranno parte integrante. Roberta Congiu realizzerà un’azione artistica di relazione attraverso la fotografia e il coinvolgimento di cittadini e cittadine di tutte le età. Con carta e penna chiederà di scrivere una parola o un pensiero. Il proposito è di rivelare i pensieri e le impressioni di chi vive gli spazi della città.

