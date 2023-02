Ecco lo sportello per la lingua sarda 

La nuova biblioteca comunale in via Pertini si arricchisce grazio allo sportello per la valorizzazione della lingua sarda. L’obiettivo è dunque quello di promuovere l’uso della lingua sarda nei vari contesti della vita sociale: in famiglia, a scuola, nella pubblica amministrazione e nell’associazionismo. Il tutto migliorando al contempo la competenza linguistica e comunicativa dei parlanti e la loro alfabetizzazione.

L'ufficio, grazie a finanziamenti regionali sarà operativo per tutto il 2023, lavorerà fornendo attività di informazione con l’ausilio delle nuove tecnologie, traduzione, interpretazione e consulenze linguistiche. Fondamentale sarà l’attività di promozione della lingua sarda rivolta sia alla popolazione che alle attività produttive locali. Quest’ultime, infatti, potranno usufruire della consulenza per realizzare nella doppia lingua le etichette, i menù ma anche le comunicazioni promozionali.

Allo stesso tempo, la consulenza e il servizio di traduzione saranno garantiti anche ai cittadini, alle biblioteche e a tutte le associazioni che operano nel territorio.

Lo sportello sarà aperto al pubblico tre giorni alla settimana: il martedì dalle 16 alle 19, il mercoledì e il venerdì dalle 15.30 alle 19. Ma per avvicinarsi ancora di più ai quartuccesi sono state create anche le pagine social “Progetu Luegus” sia su Facebook che su Instagram, dove è possibile trovare tutte le novità e le notizie più rilevanti, esclusivamente in lingua sarda. (fr. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA