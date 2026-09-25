Ecco l’Italia-Sardegna che assegna il Mondiale 

Dal 2004 a oggi, il Rally Italia Sardegna è considerato una gara tecnica, insidiosa, selettiva, ma anche scenografica, con sterrati unici e la power stage più bella dell’intero Campionato del Mondo Wrc. Ma non solo. Il Ris è una prestigiosa vetrina, genera un indotto di quasi 90 milioni e ha un’organizzazione collaudata che fa scuola agli organizzatori di altre gare Wrc, dalla sicurezza ai dettagli apparentemente più marginali. E per la prima volta, nel weekend dell’1-4 ottobre, sarà il round finale della stagione Wrc e ad Alghero si assegneranno i titoli. Di questo e molto altro si è parlato, alle Tenute Sella&Mosca, nella presentazione della manifestazione organizzata dall’Aci col supporto della Regione Sardegna, che ieri ha ribadito l’interesse e il sostegno fino al 2030, garantendo persino un incremento della copertura economica.

Le voci

In un videomessaggio, il presidente Aci, Geronimo La Russa, ha evidenziato come il Ris rappresenti “da oltre vent’anni, uno degli appuntamenti di maggior prestigio internazionale per tutto l’automobilismo italiano e un riferimento nel calendario Wrc» e ha ringraziato tutte le istituzioni e le professionalità coinvolte. La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha sottolineato il forte legame col territorio e la capacita del Ris “di raccontare al mondo la ricchezza di una Sardegna che ha molto da offrire durante tutto l’anno. Consideriamo la manifestazione una risorsa sulla quale continuare a investire. Vogliamo che il suo prestigio internazionale si traduca in benefici sempre più concreti e duraturi”. L’assessore al Bilancio, Giuseppe Meloni, ha annunciato che “come Regione abbiamo scelto di garantire a questa manifestazione risorse certe fino al 2030, dando continuità a un appuntamento che negli anni ha dimostrato tutta la sua rilevanza”.

Giulio Pes di San Vittorio, presidente di Ac Sassari, ha ringraziato «i comuni coinvolti, tutto lo staff e anche l’ex coordinatore generale del Ris, Antonio Turitto, che ha lasciato l’incarico di recente. Lavoriamo sulla 23ª edizione per dare continuità a quanto fatto finora».

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