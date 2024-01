Ecco l’Inventario dell’archivio privato di Cossiga 

«Ho potuto scorrere il vasto indice delle migliaia di unità che compongono l’insieme dell’archivio privato del Presidente Francesco Cossiga. Mi ha colpito come i titoli dei carteggi che ci ha lasciato siano sufficienti a farci intravedere non solo la vastità dei suoi interessi, ma anche la complessità della sua personalità e del suo carattere, ha scritto Luigi Zanda in uno dei saggi introduttivi all’Inventario delle carte lasciate da Cossiga.

Per scelta dei figli Anna Maria e Giuseppe, l’archivio del Presidente emerito, dopo la morte, è stato donato alla Camera dei deputati.Al termine di un lungo lavoro di riordino, viene presentata oggi a Roma, nella Sala della Regina, a Montecitorio, alle 15.15, la versione in volume dell’Inventario, di cui sarà contestualmente pubblicata in rete la versione informatizzata.

Dopo l’intervento del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e il saluto di Giuseppe Cossiga, parleranno della figura di Cossiga fra storia e politica Miguel Gotor e Giuliano Ferrara. Moderatore Pasquale Chessa, biografo e custode degli archivi.

La presentazione sarà completata dagli interventi degli autori dei contributi introduttivi al volume: Giuliano Amato, Elisabetta Belloni, Gianni De Gennaro Marco Minniti, Enzo Mosino, Ludovico Ortona, Paolo Savona, Carlo Viviani. Luigi Zanda e lo stesso Pasquale Chessa.

