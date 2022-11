Ecco l’influenza “cattiva” Sui vaccini l’Isola  è in pesante ritardo 

I ritmi della vaccinazione antinfluenzale in Sardegna sono lentissimi. Lo dice il report dell’associazione Salutequità che ha rielaborato i dati del ministero della Salute. L’Isola è molto indietro nella somministrazione delle dosi di vaccino in grado di arginare un’ondata del virus che arriva dall’Australia e che quest’anno si presenta in modo molto aggressivo.

La Sardegna segna il passo. Infatti, secondo Salutequità, è la peggiore, insieme all’Umbria, nella classifica, poco lusinghiera dei territori con le copertura più basse nella campagna vaccinale. Anche l’anno scorso l’Isola non aveva riportato un buon risultato con una copertura negli anziani (per i quali il vaccino è particolarmente indicato) del 41,2% con una sensibile riduzione rispetto all’anno precedente in cui la percentuale si era attestata al 61%. La Sardegna è la regione che, in punti percentuali, perde più terreno per diserzioni da una campagna che gli scienziati invitano a non trascurare.

«Questa anno», spiega Paolo Bonanni, docente di Igiene all’Università di Firenze e componente del gruppo «Vaccini e politiche vaccinali» della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica, «l’influenza è arrivata in anticipo. In base ai di sorveglianza epidemiologica abbiamo un’incidenza pari a 6,6 casi ogni mille abitanti e 20 casi ogni mille nei bambini da 0 a 5 anni. I bimbi sono i punti di riferimento dell’epidemiologia, perché sono i principali vettori del virus».

Su questo punto ha manifestato preoccupazione Giuseppe Di Mauro, presidente della Sipps (Società italiana di pediatria preventiva e sociale): «L'influenza non è una banalità per i bambini e per i lattanti. E in questo momento la circolazione è altissima e, allo stesso modo, è altissima l'affluenza di piccoli pazienti nei nostri ambulatori. Abbiamo gli studi pieni, fra raffreddore, febbre, influenza. Il ritmo è sostenuto, molto più dello scorso novembre. E non siamo ancora al picco massimo. Settimana per settimana vediamo crescere i numeri. Davanti a questo quadro io ho solo un messaggio per i genitori: vacciniamo i bambini. Stiamo quasi raggiungendo l'apice che stimiamo sarà a dicembre e abbiamo ancora diverse settimane per vaccinare e prevenire».

Paolo Bonanni aggiunge che «i numeri sulla circolazione dell’influenza sono abbastanza simili a quelli che vedevamo in epoca prepandemica nel mese di gennaio. Non possiamo dare per certo che l’andamento sarà sempre in crescita, però sono dati che creano allarme se si pensa alla lentezza con cui va avanti la campagna di vaccinazione». Bonanni condivide l’allarme lanciato dai pediatri. L’invito a vaccinarsi è rivolto in particolare «agli ultrasessantenni e tutte le persone di qualsiasi età che abbiano condizioni di rischio per particolari patologie. La vaccinazione è da raccomandare anche a chi assiste persone fragili. Tutti coloro a cui viene offerta la vaccinazione non devono tergiversare».