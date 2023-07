Ecco l’idroambulanza per i soccorsi in mare della Croce rossa 

«Adesso si può partire». Sono le parole di padre Ignazio Melis subito dopo aver benedetto la nuova idroambulanza per soccorrere le persone in mare nel Golfo di Cagliari. Inaugurato ieri alla Darsena del porto vecchio, il mezzo della Croce rossa garantirà l'assistenza ai bagnanti e a chi si troverà in difficoltà.

«Lo abbiamo desiderato tanto, da due anni non riuscivamo a essere operativi in mare perché non avevamo mezzi», afferma la presidente della Croce rossa cittadina, Fernanda Loche, «in questo modo possiamo dare un grande contributo alle istituzioni per il servizio di soccorso a mare».

Il gommone è lungo circa otto metri ed è dotato di una barella galleggiante. A bordo saranno operativi dai tre ai quattro soccorritori.

«Orgogliosi di avere in città un mezzo in più per affrontare le difficoltà e per poter intervenire sempre in maniera tempestiva. Avere la Croce Rossa vicina e sempre in prima linea è per tutti noi motivo di fierezza», commenta il sindaco Paolo Truzzu che, assieme alla presidente nazionale della Croce Rossa, Deborah Diodati, ha tagliato il nastro.

«Questo è un momento molto importante per il comitato di Cagliari. So benissimo cosa significhi essere in campo ogni giorno e non lo dimenticherò mai. Il valore e il patrimonio della nostra società, dobbiamo nutrirlo ogni giorno attraverso le nostre azioni», aggiunge Diodati.

Il mezzo sosterà nel vecchio porto, davanti alla Capitaneria. «Da uomo di mare non posso che dire ben venga qualunque mezzo di soccorso», conclude il contrammiraglio Enrico Pacioli, «quindi buon vento e mare calmo, come si usa dire tra i marinai».

