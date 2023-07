«Ecco l’elenco delle opere realizzate dal Comune» 

Approvato nei giorni scorsi il conto consuntivo 2022 per il Comune di Isili. «Nonostante le grandi difficoltà», ha detto il primo cittadino Luca Pilia, «derivanti anche dal rincaro dei prezzi dell’energia elettrica e dei materiali edili, che creano problemi ai lavori pubblici, si stanno portando avanti gli interventi programmati». L’amministrazione ha impegnato delle risorse per un importo di oltre 800 mila euro. Numerose opere pubbliche realizzate: dall’ecocentro comunale, all’impianto dell’illuminazione pubblica, dal centro diurno per disabili nell’ex asilo nido che apre a settembre, all’ampliamento del cimitero, strada di accesso al centro abitato in località Sa Porta Manna. Sono stati sistemati anche i campi sportivi del Parco Asusa, il campo di gara di canoa nel lago con l’acquisto di nuovi pontili, l’area di ristoro sul lago, creazione di percorsi e sentieri con la relativa cartellonistica. Non sono mancati i lavori di adeguamento e messa in sicurezza delle scuole. Diversi anche gli interventi sulla viabilità rurale e sulla viabilità interna all’abitato. Si sta procedendo al completamento dei lavori per la realizzazione dell’area camper, ulteriore servizio turistico. Attraverso il Plus sono stati mandati avanti vari progetti per famiglie, disabili, persone in difficoltà economica.