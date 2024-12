Ecco le spese con la tassa di soggiorno 

Venti voci di destinazione dei ricavi. La tassa di soggiorno a Tortolì è un tesoretto da 700mila euro (il gettito è stato superiore di 100mila euro rispetto alle previsioni) per il quale l’amministrazione Ladu ha individuato le finalità di utilizzo. La voce più consistente è 120.700 riservata alle attività di restauro e valorizzazione del museo all’aperto Su logu de s’iscultura, un progetto che ha mosso i primi passi trent’anni fa per volontà del sindaco dell’epoca, Franco Ladu. Con 100mila euro l’ente organizza i festeggiamenti di Capodanno con tutti gli eventi correlati. Oltre al contributo del 50 per cento, erogato dall’assessorato regionale al Turismo, il Comune mette sul piatto un settimo del gettito per il concerto del 31 dicembre in piazza Rinascita dove si esibiranno, fra gli altri artisti, gli Zero Assoluto e Giuliano Marongiu. Settantunomila euro vanno all’acquisto di arredo urbano e cura del verde. Poco più di 63mila euro sono destinati ad associazioni per iniziative di promozione turistica. Più o meno la stessa cifra (60.675 euro) va alla pulizia delle spiagge, elemento imprescindibile di decoro durante la stagione delle vacanze. Al pari del servizio di salvamento a mare (55mila euro) fornito da un’associazione di protezione civile. Con 43.225 euro sono stati assicurati varie prestazione pianificate dal servizio ambiente. Via via le altre voci, fra cui 21.900 per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale a finalità turistica e culturale, 15mila per noleggio e montaggio delle luminarie natalizie (cui ha contribuito anche la Camera di commercio) e 10mila per la gestione dei siti archeologici. (ro. se.)

