Ecco le semifinali:  Germania-Finlandia e Grecia-Turchia 

Saranno Grecia-Turchia e Germania-Finlandia le semifinali dell’Europeo in corso a Riga, in Lettonia. Il quadro si è completato ieri con le ultime due sfide dei quarti, che hanno sancito l’eliminazione di Georgia e Slovenia.

Dopo i successi ottenuti mercoledì dagli ellenici di Spanoulis (87-76 contro la Lituania) e dai turchi di Ataman (91-77 sulla Polonia), la giornata di ieri ha visto la Finlandia confermarsi sorpresa del torneo con il 93-79 inflitto alla Georgia, mentre la Germania, campione del mondo in carica, ha superato la Slovenia 99-91.

Alla formazione di coach Sekulic non è bastato il talento cristallino di Luka Doncic, protagonista con 39 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. Il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers, già decisivo nel successo contro l’Italia agli ottavi, ha retto l’urto per tre quarti, ma nel finale la Germania ha preso il controllo trascinata da Franz Wagner e Dennis Schroeder, autori di 43 punti complessivi.

Continua invece la favola della Finlandia, che ha fatto valere la forza del collettivo. Lauri Markkanen si è fermato a 17 punti e 6 rimbalzi, ma i baltici hanno trovato risposte importanti da Sasu Salin e dall’ex trevigiano Jantunen. Alla Georgia non sono bastati i 22 punti di Mamukelashvili e i 18 di Shengelia, espulso nel finale. Le semifinali domani: alle 16 Germania-Finlandia, alle 20 Grecia-Turchia. Domenica, negli stessi orari, le finali: prima quella per il terzo posto, poi la sfida decisiva per il titolo continentale.



