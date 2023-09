Ecco le regole per utilizzare la mediateca comunale 

Sono state approvate dalla Giunta di Villacidro le linee guida per la concessione d'uso dei locali della Mediateca comunale “Fabrizio De Andrè” di via Parrocchia. La posizione favorevole e la possibilità di utilizzare l'edificio sia come aula studio sia per conferenze e proiezioni ha fatto crescere negli ultimi anni le richieste di utilizzo da parte di associazioni, enti di formazione e singoli cittadini, rendendo necessaria una regolamentazione che consenta a tutti di fruirne.

Le linee guida riguardano l'uso pubblico e culturale della sala principale e dei servizi e prevedono tre tipologie di concessione: occasionali, ricorrenti e continuative. Il modulo per la richiesta dei locali è disponibile sul sito del Comune e può essere compilato online. Le domande di concessione occasionale devono arrivare all'ufficio protocollo almeno 5 giorni prima dell'uso, le ricorrenti due settimane prima e chi volesse chiedere per l'anno solare una concessione continuativa dovrà presentare richiesta un mese prima, per consentire agli uffici di calendarizzare correttamente le richieste.

I canoni vanno dai 10 euro per richieste di un giorno ai 25 euro mensili per concessioni continuative superiori ai 30 giorni e inferiori all'anno. Per enti di formazione con scopo di lucro la tariffa è 10 euro l’ora.

Attualmente, oltre all'apertura al pubblico e allo sportello di lingua sarda, la Mediateca ospita fino al 30 ottobre un corso di formazione regionale per operatori forestali.

