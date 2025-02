Ecco le regole per i tifosi 

Solo per i nati o i residenti in Piemonte. “In occasione della gara di Serie A Cagliari-Juventus per la ventiseiesima giornata del campionato di serie A, in programma per domenica 23 febbraio alle 20.45 alla Unipol Domus – scrive il prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo in una nota diffusa ieri sera – è stata disposta la vendita dei biglietti ai soli nati e residenti in Piemonte esclusivamente per il settore ospiti e titolari di tessera Juventus card”. Il provvedimento è stato emesso dal prefetto con l’obiettivo di “prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive”.

Domenica sera si incroceranno due tifoserie non certo “amiche”, con una nutrita rappresentanza di tifosi bianconeri locali, che proprio ieri sul nostro giornale, tramite il presidente dello Juventus Club “Marchisio” di Sestu, hanno fatto capire quanto sia forte l’attesa per la sfida. Lo stadio sarà sold out, con un incasso che potrebbe essere il più alto di tutta la stagione. (e.p.)

