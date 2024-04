Ecco le quattro semifinaliste dell’Over 50 Over 55, la Sardachem avanza nel girone a 

Turno di quarti di finale nell’Over 50, mentre nell’Over 55 si è disputata l’undicesima giornata di ritorno: la Sardachem avanza nel girone A, comandato dalla Maccioni Marmi. Leadership sempre più indiscussa della Masnata Chimici nel girone B.

Saranno Pgs Audax Frutti d’Oro-I Quartieri/De Amicis e Mediterranea-Real Putzu le due semifinali per il titolo dell’Over 50. I biancoverdi si sono imposti per 2-1 sull’Asd Nivea, grazie alle reti di Branca e Vercelli, mentre i detentori del titolo di categoria, freschi di conquista della Coppa Italia, superano di misura la I. R. Moniaflor. Anche alla Mediterranea è bastato l’1-0 sul’Okki Villanova per guadagnarsi l’accesso alla semifinale contro il Real Putzu, che solo al termine dei tiri di rigore si impone sul Decimo 2013 per 5-3.

Seconda posizione

La leader del girone A dell’Over 55 Maccioni Marmi posticipa a domani la sfida con il Poggio dei Pini. Si avvicina la Sardachem, che dopo il 7-1 sulla Gigi Spada SI. TI. guadagna il secondo posto, a scapito della Cooper Band (0-0 con l’Orione Selargius). Il Club si conferma al quarto posto, grazie al 3-2 sui Resti Umani, che mancano l’aggancio alla quinta posizione solitaria. Con un rotondo 4-0 sull’Aldebaran la Di. Fer. torna al successo e avvicina gli Ingegneri, sconfitti per 2-0 dal La Palma, che a sua volta riaccende le speranze di accedere ai playoff. Pari tra Tielle/PLS e Cral C.t.m. (1-1). Ha riposato invece la Domel.

La frenata

Nel girone B continua a correre la Masnata Chimici, sempre più leader con 65 punti: il 3-2 combattuto contro la Car-Refinish permette alla capolista di consolidare la vetta, anche in virtù del pari della Campagnola, fermata sullo 0-0 dalla Cigiesse. Guadagna due punti sulla vicecapolista la Pol. Sestu, vittoriosa sull’Avis Assemini per 3-0, un successo che consente ai sestesi di tenere a quattro punti La Vernice, che si impone per 2-1 nel derby contro il Cagliari 2007, al secondo ko consecutivo. Sale in quinta posizione il Conad Sinnai: l’1-0 sulla Frama/Beko Service consente alla matricola terribile di scavalcare la De Amicis (che ha riposato) e la Cigiesse. Il Nuraghe vince lo scontro diretto con i Vigili del Fuoco (3-0) e anche una sorprendente Ellas si impone con un tris sul Fileferru.

