Ecco le prime liste elettorali 

Il primo a varcare la porta della sala di rappresentanza del Comune di Nuoro, che sino alle 12 di oggi sarà aperta per il deposito delle liste dei candidati alle amministrative dell’8 e 9 giugno, è stato Domenico Mele. Alle 8 di ieri l’aspirante sindaco, con il simbolo di Democrazia sovrana popolare, ha depositato candidatura, firme raccolte e lista con 16 nomi. Subito dopo è toccato alla candidata di Progetto per Nuoro, Lisetta Bidoni. Alle 11 è arrivato il parlamentare Emiliano Fenu con lista di M5S. In serata altre liste. Oggi sarà la volta di quelle mancanti e della presentazione della candidatura ufficiale a sindaco di Giuseppe Luigi Cucca.

Corse solitarie

Sedici nomi sostengono Domenico Mele. Sono Maria Rosa Randaccio, Luca Montesu, Katia Delrio, Pierpaolo Demurtas, Antonello Zaccheroni, Antonio Pischedda, Mario Lino Mele, Giovanna Bussu, Saverio Agostino Prina, Grazia Maria Soro, Francesco Mele, Salvatore Delogu, Daniela Schirru, Ingrid Atzei, Claudio Loria, Nicola Sanna.

Confermati i 24 nomi dei candidati già annunciati e pubblicati ieri per la lista Progetto per Nuoro, a sostegno diLisetta Bidoni.

Campo largo

La lista del M5S “Ripartiamo insieme Emiliano Fenu sindaco” ha 21 candidati consiglieri: Lucia Argilla, Anna Maria Boninu, Annalisa Canova, Mario Carboni, Roberta Casu, Marco Era, Silvia Cacciotto, Stefano Ferreli, Simona Floris, Francesca Gungui, Maya Magnetti, Laura Melis, Giuseppe Mercuri, Giovanni Motta, Francesco Mura, Alessandro Murgia, Pierina Paola Nonnis, Nina Patteri, Paolo Siotto, Giovanni Costantino Spada, Giovanni Edmondo Uda.

Ieri mattina la lista di Socialisti nuoresi, Sinistra sarda Europa verde, che sostiene Fenu, con 17 nomi: Federica Carta, Piergiuseppe Cattide, Giulia Corda, Nicoletta Deidda (nota Tokio) Ramona Ana Dinescu, Mariarosa Dettori (nota Mari), Marika Forense, Marco Gigliotti, Monia Ledda, Marco Marcello, Angelo Marongiu, Marco Paniziutti, Paolo Pirisi, Salvatora (nota Tora) Spada, Carla Zirottu, Enrico Martini, Daniele Boninu. Nel pomeriggio arriva la lista di Pd e Riformisti per Nuoro: Giovanni Mossa, Gian Piero Alessandro Barbagli, Michele Biancu, Pio Leonardo Mario Umberto Bitti, Elia Carai, Ivo Carboni, Antioca Chessa, Matteo Cicalò, Silvia Corbu, Natascia Demurtas, Antonio Gemelli, Dina Liana Ghisu, Samuel Gungui, Irene Melis, Graziano Mingioni, Maria Bonaria Monne, Leonardo Moro, Eleonora Napoli, Teresa Pintori, Angelica Pirina, Giuseppina nota Giusy Sanna, Valeria Sirigu, Alessio Soru, Marco Giuseppe Zoppi.

Alleanza per Cucca

In serata il deputato Pietro Pittalis presenta Forza Nuoro al centro: Angelo Arcadu, Giovanna Brilla, Alessandro Carai, Maria Grazia Carobbi, Daniela Caronia, Maria Grazia Carotti, Stefania Carzedda, Ivan Corridori, Francesca De Ambrosis, Maguette Diop, Paolo Fadda, Antonello Farina, Michele Flore, Massimo Floris, Chiara Loi, Martina Locci, Pasqua Maria Mastio, Davide Meloni, Roberto Pisanu, Roberto Rocca, Francesca Ruggiu, Veronica Sini, Simona Triscritti, Simone Uselli.

Il Psi che sostiene Fenu si presenta con Licia Becconi, Pier Giovanni Cannas, Monica Carta, Luca Cartamantiglia, Patrizia Catte, Giorgio Cottu, Mariangela Crabolu, Silvana Vincenza Fais, Giovanna Florenzi, Stefano Floris, Ivan Francesco Ghisu, Lorenzo Pietro Gusai, Valentina Iovine, Graziella Lupinu, Annunziata Manca, Fabrizio Melis, Vittorio Livio Pala, Antonello Palimodde, Veronica Pittalis, Sandro Salerno, Luca Trudda e Marco Zedda.

