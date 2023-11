Ecco le pistole per i vigili urbani 

Sessantadue pistole semiautomatiche per i vigili urbani. Dopo il via libera in Giunta e in Consiglio al regolamento che sancisce il sì alle armi per gli agenti della Polizia locale, il Comune completa l’acquisto per una spesa di 47mila euro.

«L’obiettivo è prima di tutto garantire maggiore sicurezza per i nostri vigili durante le ore di lavoro, e allo stesso tempo riuscire ad attivare un servizio di vigilanza in notturna dalla prossima estate», annuncia il vicesindaco Tore Sanna che ricorda anche l’assunzione di quattro nuovi agenti a tempo indeterminato da gennaio - facendo salire a quota 66 la squadra dei vigili - e uno a tempo da dedicare alla vigilanza ambientale dal mese prossimo.

Vigili armati

Un adeguamento sollecitato dalla stessa Prefettura. Perché Quartu, di fatto, era una delle poche grandi città nell’isola ad avere vigili urbani ancora senza armi. Nei giorni scorsi il settore Polizia municipale, Mobilità e Traffico ha affidato la fornitura delle armi: 62 in tutto, finanziate con fondi comunali ricavati all’interno dell’avanzo di amministrazione, 90mila euro che serviranno anche per la formazione dei vigili all’utilizzo delle armi.

«Abbiamo iniziato un percorso che proseguiremo senza tentennamenti, e da dalla prossima estate molto probabilmente saremo in grado di garantire il terzo turno nell’attività di pattugliamento e vigilanza, compreso quello durante la notte», dice Sanna. Finalmente con l’arma nella fondina, che fungerà da deterrente in situazioni di pericolo, e che potrà essere usata dagli agenti qualora fosse necessario.

«Noi andiamo avanti, siamo disponibili al dialogo, ma su questa decisione non torniamo indietro», sottolinea l’assessore a poche settimane dalla presa di posizione di alcuni rappresentanti sindacali che avevano parlato di «decisione presa senza coinvolgere i lavoratori». Presto inoltre la Polizia locale quartese sarà dotata anche di taser, con risorse da trovare fra le pieghe del bilancio.

Le assunzioni

Nel frattempo si lavora per allargare la squadra di agenti. «A gennaio verranno assunti quattro nuovi vigili a tempo indeterminato», ricorda Sanna. Che sommati agli attuali 62, porta a 66 il numero degli agenti in servizio, al di sotto comunque di quelli necessari per una città come Quartu che conta quasi 70mila abitanti.

Con la speranza che i nuovi ingressi nel Comando di viale Colombo possano abbassare la media d’età all’interno della Polizia locale, che al momento sfiora quasi i sessant’anni.

