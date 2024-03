«Ecco le novità nella raccolta dei rifiuti» 

Incontro informativo sulla nuova gestione della raccolta dei rifiuti da parte di Formula Ambiente con i cittadini di Serramanna. Prima novità: il calendario cartaceo sarà accompagnato da un’applicazione gratuita, “junker”, scaricabile sugli smartphone che agevolerà la raccolta con apposite notifiche e diverse funzionalità come la scansione dei codici a barre degli involucri che indicherà dove smaltire il prodotto.

Primo passo

A partire dalla settimana dopo Pasqua verrà dato avvio alla consegna dei kit: buste gialle da 100 litri per il conferimento della plastica e i nuovi mastelli, tre da 30 litri e uno da 23, impilabili per occupare meno spazio e dotati di codice braille per permettere anche ai non vedenti di fare la raccolta, saranno codificati con codice a barre, che attribuisce il contenitore alla famiglia e sarà lo strumento che consentirà di calcolare la quantità di rifiuti prodotta.La maggiore novità infatti è la predisposizione per il futuro della tariffazione puntuale, un sistema di pagamento della tassa sui rifiuti in base alla frequenza e quantità di conferimento prodotto e non più – come invece avviene oggi - in base ai metri quadri o al numero di componenti della famiglia.

Il progetto

È in corso un progetto per la gestione dei 6 ecocentri dei Comuni dell’Unione Terre del Campidano in modo congiunto per consentire ad ogni cittadino lo svuotamento in ogni ecocentro. Durante la riunione sono state evidenziate alcune criticità riguardo proprio la possibilità di conferire i rifiuti nell’ecocentro in località Pruni Cristi: i cassoni vengono riempiti nel giro di pochi giorni e non tutti i rifiuti indicati vengono accettati dagli addetti.Inoltre i container vengono svuotati durante l’orario di apertura al pubblico, impedendo di fatto l’accesso all’utenza che si trova ad essere mandata indietro con conseguente doppio disagio. La risposta è di carattere puramente tecnico: una volta che il rifiuto “esce” dall’ecocentro deve essere poi scaricato e conferito nel centro di raccolta e ne deve rispettare gli orari.A questo proposito è arrivato un suggerimento, subito accolto, da parte del pubblico in sala, ossia l’implementazione dell’app Junker, dove verranno inserite informazioni in tempo reale sulla eventuale interruzione del servizio o sulla ridotta capacità di smaltimento di determinate tipologie di rifiuto in ecocentro e quindi evitare viaggi a vuoto.

