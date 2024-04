Ecco le migliori strade addobbate a festa per la processione 

S’arruga de su Santu : via Borgo Solci e via Cavour a pari merito ma il titolo va alla prima. La giuria ha adottato il criterio dell’alternanza e via Cavour se lo era aggiudicato l’anno scorso: 99 i punti sia per l’una che per l’altra. Nota di merito per via Manno che, nonostante non rientrasse nel percorso storico della processione di Sant’Antioco, è stata addobbata a festa.

«Siamo contenti del titolo, anche se lo facciamo e continueremo a farlo per portare avanti la tradizione - dice Pina Micheletti - è un rito che portiamo avanti con preghiera e devozione». Anche in via Cavour il sentimento e la devozione vanno oltre la gara. «È una tradizione che mi è stata trasmessa da mia madre - dice Barbara Pintus - cerchiamo di fare del nostro meglio in onore del Santo. Sono contenta se questo può essere un esempio». «Gli antiochensi hanno dimostrato di avere energie importanti per portare la nostra festa ai massimi livelli - ha detto l’assessore Roberta Serrenti - li ringrazio perché decorare il paese a festa non è scontato, tantomeno semplice». Seguono nella classifica il Corso 87, via Calasetta 86, Leopardi 84, Piazza De Gasperi 83, Regina Margherita 81, Roma 75, Lungomare e XXIV maggio 60.